Взрыв бытового газа в жилом доме в Приморье: стали известны причины

Приморцы пострадали во время варения самогона

Пожарная охрана МЧС России. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Двое жителей Лесозаводска Приморского края получили сильные ожоги в результате взрыва бытового газа во время самогоноварения. Мужчины были срочно госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает ИА PrimaMedia.

Взрыв в жилом пятиэтажном доме № 26 по улице Линейной в Лесозаводске прогремел утром 4 августа. По информации агентства, ЧП произошло из-за потери контроля над варением самогона.

В управлении МЧС Приморского края информацию о случившемся подтвердили, добавив, что пожарные прибыли на место ЧП в 9.35 утра.

— Возгорания не было, соседние квартиры не пострадали, — рассказали в ведомстве.

Оба пострадавших — 1966 и 1972 годов рождения — были госпитализированы в центральную городскую больницу в критическом состоянии.

— Первый получил травму и сильные ожоги порядка 60%, сейчас мы решаем вопрос с его транспортировкой — возможно, силами санавиации. Но это решит уже консилиум врачей. Второй пострадавший находится в реанимации, в настоящее время он не транспортабельный. Динамика у него неплохая, и мы надеемся, что сможем его стабилизировать и в дальнейшем оба пациента будут направлены в наше специализированное учреждение ДВОМЦ ФМБА России — ожоговый центр в пригороде Владивостока, — сообщила корр. редакции пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Ксения Гусенцова.

В администрации Лесозаводского городского округа уточнили, что в ближайшее время в дом №26 приедут специалисты, которые проверят состояние здания и примут решение о возможности его дальнейшей эксплуатации. Другие подробности случившегося станут известны позже.