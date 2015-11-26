Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тропического шторма FRANCISCO

Утром и днем 8 августа, а также ночью 9 августа в Приморском крае ожидаются сильные дожди
Общество 11:29
Тучи. Фото: ИА PrimaMedia

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье в связи с прогнозируемым выходом тропического шторма "FRANCISCO" на северо-запад Японского моря и дальнейшим смещением вблизи южного побережья края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

Утром и днем 8 августа, а также ночью 9 августа в Приморском крае ожидаются сильные дожди (15-45 мм за 12 часов и менее), во Владивостоке и южной половине края — очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. В отдельных районах прогремит гроза, на побережье будет дуть ветер 18-23 м/с.

На реках края ожидается формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды 0,8-1,5 метров, на малых реках южных и восточных районов с возможными резкими подъемами до 3-х метров с подтоплениями низких мест, сельскохозяйственных угодий и участков дорог интенсивным речным и ливневым стоком.

Наиболее паводкоопасные районы – Хасанский, Уссурийский, Октябрьский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский, Ольгинский.

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