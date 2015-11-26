Фигуру разместили в парке РЖД ко Дню железнодорожника

Во Владивостоке установили скульптуру дежурного по станции с семафором. Фото: пресс-служба Сбербанка

Скульптура дежурного по станции с семафором появилась во Владивостоке к профессиональному празднику железнодорожников. Фигура представителя одной из самых давних железнодорожных профессий стала символом парка РЖД. Украсить место отдыха горожан помог Сбербанк, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Торжественное открытие скульптуры состоялось 2 августа, накануне профессионального праздника железнодорожников, который в России отмечают в первое воскресенье августа.

Событие объединило сотрудников и руководство Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) и представителей ПАО Сбербанк. Управляющий Приморским отделением банка Сергей Радюшкин выразил слова благодарности за слаженную и эффективную работу железнодорожников, и отметил, что парк становится местом притяжения и теплых встреч всех жителей Владивостока.

Фигуру дежурного по станции для скульптуры выбрали неспроста: эта профессия – одна из самых давних в истории российской железной дороги. На голове у дежурного – традиционная красная фуражка, а в руках – семафор. Только человеку с этими атрибутами подчинялись все сотрудники станции.