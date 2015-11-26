Виталий Оноприенко: Получить квалификацию спасателя может лишь один из десяти

Директор Дальневосточного гуманитарно-технического колледжа рассказал о победах в национальном чемпионате WorldSkills и приемной кампании

Интервью с Виталием Оноприенко. Фото: ИА PrimaMedia

Ведущие колледжи Приморья в этом году переживают наплыв мотивированных абитуриентов с хорошими аттестатами. О ростt спроса среди молодежи на получение рабочих профессий и популярных специальностях в интервью ИА PrimaMedia рассказал директор Дальневосточного гуманитарно-технического колледжа Виталий Оноприенко.

— Виталий Владимирович, в апреле этого года вы впервые принимали национальный финал чемпионата WorldSkills Russia. Расскажите подробнее об этом событии и о подготовке к нему.

— Да, событие для Приморского края и для всей России, действительно, было грандиозное. С 12 по 26 апреля на территории Приморского края, на базе нашего колледжа проходил седьмой финал WorldSkills Russia по специальности "Спасательные работы". Необходимо сказать, что было несколько претендентов из субъектов Российской Федерации, которые желали принять национальный финал на своей территории. Например, такие гранды, как Москва и Краснодар. Но когда специалисты Союза молодых профессионалов проанализировали всю ситуацию, они признали площадку нашего колледжа самой обеспеченной и самой готовой к стандартам WorldSkills. И по итогам всего чемпионата все представители команд отмечали, что организация и оснащение соревновательной площадки были на самом высоком уровне. В данном чемпионате приняло участие 22 субъекта РФ, 32 команды со всей России.

Чтобы подготовить такую материальную базу, понадобился не один месяц. На базе нашего колледжа уже трижды проводился региональный чемпионат WorldSkills по компетенции "Спасательные работы". И постепенно, благодаря администрации Приморского края, наш колледж насыщался оборудованием. Но ключевым моментом стали осень и зима 2018-го года, когда администрация Приморского края и Минвостокразвития выделили нашему колледжу почти 20 млн рублей. Это позволило нам закупить самое современное оборудование и провести региональный чемпионат в декабре. Это была, скажем так, репетиция. На данном чемпионате присутствовали менеджеры компетенции "Спасательные работы" из Москвы, они обсуждали, где будет проводиться национальный чемпионат, и приняли решение, что Приморский край наиболее достоин.

— Студенты вашего колледжа заняли призовые места на этом чемпионате?

— Да. Надо сказать, что данный чемпионат проводится в двух компетенциях: юниоры (конкурсанты от 14 до 16 лет) и основная возрастная категория, это конкурсанты от 16 до 22 лет. Приморский край выставил две команды, это все были студенты нашего колледжа. Почему именно нашего? Потому что они были победителями регионального чемпионата Приморского края.

Мы готовились очень серьезно, начиная с сентября 2018-года, и, как результат, – наши юниоры в команде из пяти человек заняли второе место, награждены серебряными медалями. Впереди нас только город Москва, многолетние постоянные победители этого чемпионата. А вот старшая основная команда разделила первое место с Москвой. Фактически в копилку Приморского края наш колледж принес одну золотую медаль и одну серебряную.

— Очень достойный результат. Раз мы начали говорить от специальности спасателя, расскажите, как давно колледж готовит спасателей?

— История богатая. Спасательные работы и спасатели — это дополнительная профессия, которую получают наши студенты, обучающиеся профессии "Техник пожарной безопасности". То есть, это уже более высокие профессиональные качества. Отделение "Пожарная безопасность" у нас в колледже было открыто в 2003 году, и за этот период выпущено более 1 тысячи студентов. Не найдется ни одной пожарной части, ни одного подразделения Госпожарнадзора, где бы не работали выпускники нашего колледжа, в том числе из них вышло много руководителей подразделений МЧС.

— Какие специальности считаются "фирменными" в Дальневосточном государственном гуманитарно-техническом колледже?

— Фирменные — хорошее слово. На сегодняшний день, с учетом глобальных успехов наших ребят в чемпионате WorldSkills, конечно же, это специальность "Пожарная безопасность", где мы учим техников, пожарных и спасателей. Она для многих привлекательна. Потому что это дисциплина, это форма, с 1 по 4 курс студенты обязаны ходить в форме. Разумеется, это практика различных соревнований, чемпионатов, жизнь насыщенная, свободных минут практически нет. Да, фирменная специальность это "Пожарная безопасность". Но, необходимо отметить, что наш колледж единственный в Приморском крае готовит специалистов по направлению "Социальная работа". На нее мы принимаем выпускников только после 11 класса, и затем они трудоустраиваются в подразделения департамента труда и социальной защиты населения. Нам бы очень хотелось сделать "фирменной" специальностью "Сварочное производство". В конце 2018 и в начале 2019-го года администрация Приморского края выделила 9 млн рублей на закупку нового оборудования для подготовки сварщиков. В настоящий момент мы полностью реконструируем сварочный цех, чтобы студенты уже в сентябре-октябре работали на новейшем оборудовании.

Если говорить про WorldSkills, то наш колледж является базовой площадкой в Приморском крае по компетенции "Малярная и декоративная работа". К сожалению, на общероссийском уровне нам пока не удается достичь таких больших высот и успехов, но уже три года наши студенты являются победителями регионального чемпионата. И мы хотим, чтобы технические специальности, такие как "Сварочное производство", "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" были у наших абитуриентов, будущих студентов в приоритете. Поэтому акценты делаем на специальностях "Пожарная безопасность", "Социальная работа", "Сварочное производство" и строительных.

— На сайте вашего колледжа есть информация, что около 80% всех выпускников устраиваются по специальности. Вы отслеживаете карьерный путь ваших выпускников?

— Да, конечно. Обязательно. В колледже создана служба содействия трудоустройству студента, это специалисты, которые заранее подбирают, куда можно трудоустроиться будущим выпускникам. И эта служба, и заведующие отделениями в течение 2-3 лет стараются отслеживать наших выпускников. Мы интересуемся, как же "наш ребенок" устроился в жизни, хотя они уже абсолютно взрослые люди. Многие студенты начинают работать по специальности еще обучаясь в колледже. Когда проходил региональный и национальный чемпионаты WorldSkills, к нам на площадку приезжали руководители подразделений МЧС, пожарных команд. После окончания они подходили к конкретным студентам и говорили: "Я за вами наблюдал, вы все умеете, я жду вас к себе на работу".

— То есть, способные ребята нарасхват.

— Да. Как результат – 4 парня, которые были в основной команде, золотые медалисты, на сегодняшний день все работают в пожарных частях. В прошлом году мы начали плотно работать с Альянсом строителей Приморского края. С ними заключается целевой тройственный договор: колледж-студент-Альянс. И студент обязуется после выпуска три года минимум отработать в этом Альянсе или в его подразделениях. Помимо того, что он получает стипендию от колледжа, он еще получает стипендию от Альянса. Главный совет всем студентам, будущим и нынешним: когда вы уходите на учебные, производственные, преддипломную практики, на предприятиях нужно показывать себя максимальными профессионалами. Пример этого года: 50% наших выпускников на преддипломной практике остались работать там, куда мы их направили на практику. Причем это очень достойные места. В этом году первый раз у нас был выпуск "Земельно-имущественные отношения". Пять студентов устроились в подразделения департамента земельно-имущественных отношений. Также принял наших выпускников департамент труда и соцзащиты. Очень много студентов трудоустроились в подразделения МЧС. Но все зависит от студента, от его желания.

— В вашем колледже есть центр дополнительных образовательных услуг. Расскажите, какие именно услуги он предоставляет.

— Да, у нас большой перечень дополнительных образовательных услуг, мы даем выбор студенту. Их в принципе можно разделить на две группы. Первая группа — это, можно сказать, вторичная профориентация, введение в специальность, особенно для 9-классников. Те, кто поступают после 9 класса, целый год учат общеобразовательные дисциплины, и чтобы они понимали, что через год их ждет уже профессиональная деятельность, в течение 10 месяцев мы им даем самые основы профессии, которую они будут потом изучать. Надо сказать, что один из 100 после того, как пройдет эту профориентацию, говорит: "Вы знаете, это не мое, можно я переведусь на другую специальность?"

Вторая группа дополнительных услуг – это повышение квалификации. Например, студентам земельно-имущественных отношений дополнительно мы предлагаем программу "специалист по продаже недвижимости". Студенты специальности "Право и соцобеспечение" могут пройти дополнительную программу "Кадровое производство" или "Судебное производство". Они выходят юристами, но если у них есть дополнительная программа и повышение квалификации "Судебное делопроизводство", их берут секретарями суда. Например, в этом году мы получили персональное приглашение для наших студентов из Арбитражного суда. Это, я считаю, высокая оценка наших студентов, которые были там на практике.

Как я уже сказал, обучающиеся на "Технике пожарной безопасности" студенты, которые особо отличились, могут получить дополнительную профессию "Спасатель". Ее невозможно получить просто так, нужно сдать много экзаменов. И до финала, до "корочки" спасателя доходят, надо сказать, 1 из 10, это очень сложно.

Ну и самый яркий пример: у нас есть специальность "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта", авторемонтники. Мы им даем дополнительную программу "Газоэлектросварка". Каждый авторемонтник должен уметь работать электросваркой. Ничего лишнего не предлагаем, каждую дополнительную специальность привязываем к той профессии, которую студент уже у нас получает. И если у него есть еще свидетельство о разряде по такой-то профессии, работодатель, разумеется, возьмет работника, который имеет не только диплом, но и дополнительные навыки.

— Можете рассказать об успехах ваших студентов в спортивных направлениях?

— Да, в колледже у нас абсолютно бесплатно работает несколько секций: это баскетбол, волейбол, корпус спасателей, альпинизм, бокс и смешанные единоборства ММА. У нас три спортивных зала. Этот год был плодотворный, особенно отличились ребята по смешанным единоборствам, они несколько раз становились призерами и чемпионами города Владивостока. Также боксеры у нас были призерами, 4 человека. К сожалению, в этом учебном году соревнования среди колледжей России под эгидой "Юности России" не проводились, но наши волейболисты и баскетболисты участвовали в городских и краевых турнирах. В одном турнире мы попали в тройку сильнейших, заняли третье место. Надо сказать, что в городских турнирах участвуют взрослые люди, и тем не менее в десятку мы всегда входили. Я считаю, что это очень хорошая практика. Недавно наши баскетболисты выезжали в КНР на открытый чемпионат города Цзиси среди учебных заведений и стали там чемпионами: всех обыграли, ни одного поражения не было.

В творческом направлении в этом году вокалисты нашего колледжа, парни и девушки, были многократно дипломантами различных конкурсов. Заняться в колледже есть чем, самое главное, чтобы было желание.

— В завершение нашей сегодняшней беседы несколько слов о приемной кампании 2019 года. Расскажите, как идет набор, что говорят абитуриенты и их родители?

— У нас план принять 400 человек только на бюджет, принимаем мы по восьми специальностям, почти по всем специальностям мы берем и на базе 9, и на базе 11 классов. Если сравнивать абитуриента 2019-го года с прошлыми годами, абитуриент более мотивирован. На сегодняшний день план набора мы выполнили, и на некоторые специальности, такие как "Право и организация соцобеспечения" у нас конкурс 7 человек на место. Даже на специальность "Сварочное производство", на которую раньше неохотно шли абитуриенты, у нас уже 1,5 человека на место. Сейчас молодые люди понимают, что им нужна профессия, а не просто высшее образование. Например, на сегодняшний день у нас около 12-ти абитуриентов подали документы и оставили красный аттестат с отличием. Мы задавали вопросы, почему не в вуз? Они говорят: "Мы получаем сначала здесь профессию, затем идем работать и заочно будем получать высшее образование". То есть, молодые люди, наверное, вместе с родителями выстраивают свою траекторию развития, и это похвально.

По специальности "Пожарная безопасность" у нас на сегодняшний день на базе 11 классов уже 6 человек на место, на базе 9 классов — 5 человек на место. И проходной балл на пожарную безопасность у нас 4,6. Но поступающим еще нужно будет сдать экзамен по физкультуре, а требования жесткие: минимум — бронзовый значок ГТО.

Как и все колледжи, мы принимаем документы до 15 августа, а на отделение пожарной безопасности до 10 августа.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "В учительской". Цель проекта — дать молодежи представление о богатстве выбора профессионального образования и ценности разных профессий, повысить престиж учителя в общественном сознании, информировать читателей о том, чем живут общеобразовательные школы и колледжи Приморского края.