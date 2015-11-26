"Стыдно перед гостями": сквер Городов-побратимов во Владивостоке рассыпается "на глазах"

В администрации города уже заявили, что приведут общественное место в порядок (ФОТО)
Общество 18:15
"Стыдно перед гостями": Сквер Городов-побратимов находится в бедственном положении. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Сквер Городов-побратимов в последнее время находится не в самом лучшем состоянии: фигурные арки потеряли часть облицовочного покрытия и расписаны граффити, вокруг валяется строительный мусор. Все это возмутило жителей города, которые поспешили выразить свое недовольство в соцсетях. Однако, как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации, в скором времени сквер приведут в порядок.

"Стыдно перед гостями из Японии, Китая, Южной Кореи и других стран, названия городов которых указаны на арках, за Владивосток — город международного сотрудничества России и АТР. А ведь Сквер Городов-побратимов находится в одном из центральных и любимых туристами исторических районов Владивостока", — написала в Faccebook Майя Шалунова.

Сквер Городов-побратимов, расположенный на пересечении улиц Семеновская и Пограничная, был построен в 2010 году. В нем 11 стилизованных арок, каждая относится к одному из зарубежных городов-побратимов Владивостока. За девять лет своего существования плитки на арках сквера пошли трещинами, местами имеются сколы, а в некоторых арках плитка и вовсе отсутствует.

1 / 11

Однако в администрации города корр.агентства заверили, что в данный момент в сквере Городов-побратимов уже ведутся работы по ремонту тротуарной плитки. В скором времени бригада приступит и к ремонту тематических арок, однако, когда именно начнется их восстановление – в администрации не уточнили.

1 / 3

– Сейчас тротуарную плитку перекладывают, выводят на новый уровень, а та, которая поврежденная, убирают и меняют на новую. Следующим этапом будет работа по восстановлению тематических арок. Ремонтировать будут именно поврежденные участки данных конструкций, – рассказали в пресс-службе администрации города.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Сквер Городов-побратимов во Владивостоке "трещит по швам"

Сквер городов-побратимов во Владивостоке пострадал от вандалов

Написать автору
сквер

Сквер во Врангеле предложили назвать в честь легендарного руководителя "Восточного Порта"

17 июля, 16:08

Жители Приморья хотят видеть больше зелени в своих дворах и в городе в целом

17 июля, 14:29
Прорыв в ревматологии: эффективное лечение становится доступнее в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia