"Стыдно перед гостями": сквер Городов-побратимов во Владивостоке рассыпается "на глазах"

В администрации города уже заявили, что приведут общественное место в порядок (ФОТО)

"Стыдно перед гостями": Сквер Городов-побратимов находится в бедственном положении. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Сквер Городов-побратимов в последнее время находится не в самом лучшем состоянии: фигурные арки потеряли часть облицовочного покрытия и расписаны граффити, вокруг валяется строительный мусор. Все это возмутило жителей города, которые поспешили выразить свое недовольство в соцсетях. Однако, как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации, в скором времени сквер приведут в порядок.

"Стыдно перед гостями из Японии, Китая, Южной Кореи и других стран, названия городов которых указаны на арках, за Владивосток — город международного сотрудничества России и АТР. А ведь Сквер Городов-побратимов находится в одном из центральных и любимых туристами исторических районов Владивостока", — написала в Faccebook Майя Шалунова.

Сквер Городов-побратимов, расположенный на пересечении улиц Семеновская и Пограничная, был построен в 2010 году. В нем 11 стилизованных арок, каждая относится к одному из зарубежных городов-побратимов Владивостока. За девять лет своего существования плитки на арках сквера пошли трещинами, местами имеются сколы, а в некоторых арках плитка и вовсе отсутствует.

"Стыдно перед гостями": Сквер Городов-побратимов находится в бедственном положении. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia "Стыдно перед гостями": Сквер Городов-побратимов находится в бедственном положении. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia "Стыдно перед гостями": Сквер Городов-побратимов находится в бедственном положении. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia "Стыдно перед гостями": Сквер Городов-побратимов находится в бедственном положении. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia "Стыдно перед гостями": Сквер Городов-побратимов находится в бедственном положении. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia "Стыдно перед гостями": Сквер Городов-побратимов находится в бедственном положении. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia "Стыдно перед гостями": Сквер Городов-побратимов находится в бедственном положении. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia "Стыдно перед гостями": Сквер Городов-побратимов находится в бедственном положении. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia "Стыдно перед гостями": Сквер Городов-побратимов находится в бедственном положении. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia "Стыдно перед гостями": Сквер Городов-побратимов находится в бедственном положении. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia "Стыдно перед гостями": Сквер Городов-побратимов находится в бедственном положении. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 11

Однако в администрации города корр.агентства заверили, что в данный момент в сквере Городов-побратимов уже ведутся работы по ремонту тротуарной плитки. В скором времени бригада приступит и к ремонту тематических арок, однако, когда именно начнется их восстановление – в администрации не уточнили.

"Стыдно перед гостями": Сквер Городов-побратимов находится в бедственном положении. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia "Стыдно перед гостями": Сквер Городов-побратимов находится в бедственном положении. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia "Стыдно перед гостями": Сквер Городов-побратимов находится в бедственном положении. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

– Сейчас тротуарную плитку перекладывают, выводят на новый уровень, а та, которая поврежденная, убирают и меняют на новую. Следующим этапом будет работа по восстановлению тематических арок. Ремонтировать будут именно поврежденные участки данных конструкций, – рассказали в пресс-службе администрации города.