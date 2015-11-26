"Завалит вместе с детьми и машинами": о ситуации на грани рассказали во дворе

Жители дома на жалуются на несанкционированную торговлю и странные "раскопки"
Это интересно 18:08
"Раскопки" во дворе дома. Фото: жители Нерчинской, 48

Во дворе дома на Нерчинской торговцы-нелегалы из Азии с помощью техники вспахали придомовой участок. Теперь посреди двора красуется гора земли, а жители переживают, что при первом же дожде её смоет, сообщает ИА PrimaMedia.

Снимок из окна дома на Нерчинской, 48 появился в интернете. На нём видно, как мигранты из Средней Азии, торгующие во дворе овощами и фруктами, эскаватором вскапывают придомовой участок земли. Фотографию жительница дома сопроводила подписью:

"Дорогие жители! Что за беспредел творится в нашем дворе? Мало нам несанкционированной торговли в 10-ти метрах от подъезда, так ещё и косогор роют. Дождёмся, что в очередной ливень он обрушится, и нас завалит вместе с детьми и машинами", — предупреждает местная жительница.

Пользователи недовольство поддержали, но всё-таки посоветовали обратиться с жалобой в надлежащие органы, а не в интернет.

"В прокуратуре забанили?" — иронизируют в комментариях.

"Никогда не покупайте у них ничего и вызывайте участкового, пишите жалобы во все инстанции. Мы так очистили свой двор", — делятся с жителями дома на Нерчинской товарищи по несчастью.

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