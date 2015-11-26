Главное событие IT отрасли Дальнего Востока пройдет 4-5 октября

На площадке кампуса ДВФУ параллельно состоятся сразу два мероприятия: Русский MeetUp-2019 и Дальневосточный цифровой форум

Во Владивостоке стартовала подготовка к главному событию IT отрасли Дальнего Востока. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Подготовка к главному событию IT отрасли стартовала во Владивостоке. В этом году на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета параллельно состоятся сразу два мероприятия: Русский MeetUp-2019 и Дальневосточный цифровой форум, организатором которого выступила Администрация Приморского края.В течение двух дней, 4-5 октября, кампус ДВФУ станет местом встречи представителей власти и высокотехнологичного бизнеса, разработчиков и авторов прорывных IT -проектов. Повестку, формат и деловую программу предстоящего мероприятия обсудили на заседании оргкомитета 5 августа.

Генеральный директор медиахолдинга PrimaMedia Виктор Суханов рассказал об активной подготовке к форуму и новом формате мероприятия.

— IT отрасль развивается слишком стремительно, цифровые технологии входят не только в каждый дом, они становятся неотъемлемой частью государственного управления, на них все больше завязано качество жизни каждого жителя края.

Именно это послужило поводом перезагрузить Русский MeetUp, объединить усилия Администрации Приморского края, Дальневосточного федерального университета, медиахолдинга PrimaMedia и лидера цифровой отрасли России – компании "Ростелеком", и провести мероприятие, которое бы соединило лучшие наработки за многолетнюю историю проведения IT конференций и актуальные направления, без которых невозможно представить развитие IT инфраструктуры нашего региона.

К работе приглашены международные, федеральные и региональные эксперты в области информационных технологий, руководители ведущих предприятий IT отрасли, представители органов государственной власти, молодые специалисты, бизнес-консультанты, IT разработчики, стартаперы, инвесторы, представители научного сообщества, — отметил Виктор Суханов.



Генеральный директор медиахолдинга PrimaMedia Виктор Суханов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Об основных блоках и формате Дальневосточного цифрового форума рассказал врио вице-губернатора Приморского края — директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Сергей Максимчук .

— В этом году Администрация Приморского края выступила соорганизатором Дальневосточного цифрового форума, который пройдет параллельно с профессиональным IT форумом Русский MeetUp. Цифровой форум – это площадка для продуктивного диалога между органами государственной власти Дальнего Востока и представителями бизнеса. Говорить будем о планах и конкретных технологических решениях, которые помогут успешно реализовать цифровую трансформацию региона. Это новый уровень и новый контент. В своей программе мы также предусмотрели раздел "Кадры для цифровой экономики", где расскажем о наших планах на молодежь. Сейчас мы наращиваем внутреннюю экспертизу, рабочие места для молодых специалистов, создаем достойные условия и интересные задачи, — подчеркнул Сергей Максимчук.



Врио вице-губернатора Приморского края — директора департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Сергей Максимчук. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Врио вице-губернатора Приморского края рассказал, что в деловую программу форума войдут несколько основных блоков – все они тесно сопряжены с планами национального проекта "Цифровая экономика".

— На сегодняшний день мы наметили четыре основных блока деловой программы: государственное управление, кадры для цифровой экономики, умный город и IT безопасность. Это не закрытый перечень, мы призываем всех наших коллег озвучить острые вопросы в этой сфере и внести предложения в программу, — отметил Сергей Максимчук.

Основные трэки программы для разработчиков и IT сообщества озвучил заместитель проректора ДВФУ по развитию Илья Яськов.

— Дальневосточный федеральный университет очень рад, что в этом году нам удается синхронизировать все усилия и создать новый формат мероприятия. Русский MeetUp проводится уже в третий раз. Для нас это площадка, где могут собраться все разработчики региона и обсудить актуальные вопросы, выбрать карьерную траекторию и подчерпнуть что-то новое в области технологий. В этом году программа Русского MeetUp будет состоять из четырех треков: большие данные и искусственный интеллект, кибербезопасность, виртуальная и дополненная реальность, и бонусный трек по разработке игр совместно с компанией Epic Games, — рассказал Илья Яськов.



Заместитель проректора по развитию Дальневосточного федерального университета Илья Яськов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Заместитель проректора по развитию ДВФУ также добавил, что в этом году на острове Русском разворачивается центр разработки больших федеральных компаний, в том числе компании "Ростелеком", которая не первый год является основным партнером IT форума.

— "Ростелеком" идет в ногу с современными разработками в IT-сфере. Мы предлагаем высокотехнологичные услуги для решения повседневных задач граждан, предприятий и власти. Свои решения и сервисы мы представляли на предыдущих форумах. Этот год также не станет исключением. Цифровая экономика будущего – это, в первую очередь, экономика партнерств. Я призываю руководителей всех предприятий присоединиться к нашей коллаборации. Дальневосточный IT форум – это уникальная площадка, где государство может сделать определенные запросы бизнесу, а бизнес подстроиться под этот запрос, структурировать свою деятельность, а также поработать с молодыми специалистами, — подчеркнул вице-президент — директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов.



Вице-президент — директор макрорегионального филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia



К участию в мероприятии приглашаются все желающие, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте.

Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг PrimaMedia, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный Университет (ДВФУ).