Синдзо Абэ собирается встретиться с Путиным на ВЭФ, чтобы обсудить двусторонние проблемы

О вероятном визите премьер-министра Японии во Владивосток заявил заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга
Общество 18:39
Синдзо Абэ. Фото: ИА PrimaMedia

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует в сентябре принять участие в работе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке и встретиться там с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

"Что касается Восточного экономического форума в сентябре, то, если позволят обстоятельства, премьер Абэ посетит это мероприятие", — сказал он.

"Поскольку [в японо-российских отношениях] есть проблемы, лидеры двух стран должны встретиться и обсудить это напрямую", — добавил Суга, отвечая также на просьбу журналистов прокомментировать возможное ухудшение отношений Японии и РФ из-за недавней поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева на южную часть Курил. В Токио на нее отреагировали протестами.

Напомним, что Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября. По итогам форума в 2018 году подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Главы олимпийских комитетов России, Японии и Республики Корея приедут на ВЭФ-2019

Делегация Исландии впервые приедет на ВЭФ во Владивосток

Путин может посетить музей "Владивостокская крепость" в сентябре

Написать автору
ВЭФ

Опубликована деловая программа Восточного экономического форума – 2019

18:27

Главы олимпийских комитетов России, Японии и Республики Корея приедут на ВЭФ-2019

09:38
Прорыв в ревматологии: эффективное лечение становится доступнее в Приморье
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia