В итоге на жительницу Владивостока было заведено уголовное дело

"Вовремя нашли": силовики вмешались в работу известного ресторана в городе. Фото: pixabay.com

Прокуратурой Фрунзенского района г. Владивостока утверждено обвинительное постановление в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

По версии органа предварительного расследования, фигурантка, являясь сотрудницей одного из популярных ресторанов, не желая в установленном порядке проходить медицинскую комиссию, приобрела за 5 тысяч рублей результаты прохождения такой комиссии.

В дальнейшем медкнижку с проставленными в ней результатами комиссии она представила своему работодателю.

В ходе проведения рейдового мероприятия у сотрудников полиции вызвали сомнения оттиски штампов комиссии, проставленные в официальном медицинском документе.

По итогам проверки выяснилось, что комиссию фигурантка в действительности не проходила, сведения, содержащиеся в ее медицинской книжке, являются поддельными.

В настоящий момент уголовное дело направлено в мировой суд Фрунзенского судебного района г. Владивостока для рассмотрения по существу.