Жительница Владивостока вызвала "скорую" своей собаке, сказав, что плохо 5-летнему ребенку

Одну из трех на весь город реанимационных бригад пришлось снимать с вызова и отправлять на спасение девочки

Во Владивостоке бригада реанимации мчалась спасать 5-летнего ребенка, но приехала к собаке. Фото: ИА PrimaMedia

Жительница Владивостока проявила сомнительную находчивость, вызвав реанимационную бригаду скорой медицинской помощи собственной собаке, сказав, что помощь нужна пятилетнему ребенку, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации агентства, не вполне адекватный случай произошел во Владивостоке 3 августа, когда жительница дома по улице Бородинской обратилась в "скорую" с требованием срочно направить бригаду на спасение пятилетней девочки. Со слов звонившей женщины, здоровью ребенка грозила серьезная опасность. Диспетчер СМП, следуя инструкциям о том, что приоритет по оказанию скорой медпомощи должен отдаваться в первую очередь малолетним детям, снял с текущего вызова реанимационную бригаду, которых на сегодняшний день во Владивостоке всего три, и направил по указанному адресу.

Врачи оказались на месте вызова уже через 14 минут с момента поступления тревожного звонка. Но, оказавшись в квартире, никакого ребенка в ней не обнаружили. Хозяйка жилья, сделавшая экстренный вызов, не стала отпираться и сообщила, что настоящей причиной обращения в "скорую" стала тревога о том, что ее собака "плохо дышит".

Опешившие от бесчеловечной "сообразительности" дамы медики поспешили покинуть помещение, сообщив в диспетчерскую о случившемся факте.

"Диспетчеру пришлось снять с текущего вызова реанимационную машину. Такие бригады уделяют первостепенное внимание детям и старикам. Их в городе всего три, они отправляются на самые сложные случаи, которые не терпят отлагательств, — рассказал агентству представитель регионального крайздрава, знакомый с инцидентом.

Ситуацию также прокомментировал врач, приехавший на вызов — анестезиолог-реаниматолог Глеб Викторович Кан. Он рассказал корр. ИА PrimaMedia:

— Изначально поступил такой вызов: ребёнок пяти лет без сознания. Мы на него выехали. В квартире обнаружили женщину, — выпившую, судя по всему — а напротив неё лежала собака. Мы спросили, где ребенок, а она показывает пальцем на пса. Я у неё спрашиваю, уж не собаке ли она вызвала "скорую", на что та совершенно невозмутимо отвечает, что да, собаке. Так, как будто это в порядке вещей. Мы ведь не ветеринары. Хватило же наглости.

Не все люди понимают, для чего в принципе нужна скорая. Часто вызывают для пьяных, лежащих на улице. Причина — человек без сознания. Причем лежит он часто в классической позе, на бочку, рядом — початая или даже выпитая бутылочка. Прежде, чем вызвать "скорую", нужно попытаться разбудить спящего. Но многие этого не делают, а оформляют вызов и уходят. А это, между прочим, нарушение законодательства — статья "оставление в опасности" или "угроза жизни". Если, конечно, человеку действительно требуется помощь. Жаль, что не все люди понимают, когда действительно нужно вызывать бригаду скорой помощи.