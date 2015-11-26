На пляже в Приморье отдыхающему винтом катера отрезало ногу

Сейчас этим инцидентом занимаются следователи

Разгар пляжного сезона. Фото: Людмила Лата, ИА PrimaMedia

В Приморском крае произошел несчастный случай с мужчиной, отдыхавшим на море в Хасанском районе, у села Перевозное. "Он слетел с "банана", попал под катер и в итоге остался без ноги", — сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на очевидцев.

5 августа на отдыхе в бухте Нарва пострадал житель Приморья 1963 года рождения. По словам медиков, мужчина угодил под проходивший рядом катер — винтом оторвало ногу выше колена.

Полицейские передали материалы по этому инциденту в Следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю. Как уточнила корр. редакции старший помощник руководителя управления Аврора Римская, идет доследственная проверка. Сотрудники осмотрели место происшествия.

"По предварительным данным, водитель маломерного судна нарушил правила безопасности движения водного транспорта", — отметила Римская.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.