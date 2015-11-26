У тех, кто оформил льготу, есть два месяца на то, чтобы сделать выбор в пользу получения препаратов или их денежного эквивалента

Лекарства. Фото: ИА PrimaMedia

Льготных лекарств в Приморье станет больше – из федерального бюджета региону дополнительно направлено 48,5 миллионов рублей на лекарственное обеспечение льготников, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Приморья Ольга Афанасьева, дополнительные ассигнования предусмотрели для оказания государственной социальной помощи гражданам, включенным в федеральный регистр льготников.

"Средства будут направлены на обеспечение льготников лекарственными препаратами и медицинскими изделиями", – отметила она.

Напомним, что на сегодняшний день в Приморье зарегистрировано около 135 тысяч человек, относящихся к категории федеральных льготников. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации и другие категории.

У этих льготников есть два месяца на то, чтобы определиться с набором социальных услуг на 2020 год: получать их в натуральной форме или в денежном эквиваленте.