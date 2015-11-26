Рыбная отрасль России вышла в лидеры по уровню зарплат в 2019 году

В оплате труда рыбаки уступают лишь нефтяникам, газовикам и шахтерам

Рыбная отрасль - в лидерах по уровню зарплат. Фото: ИА PrimaMedia

Наибольшая доля работников с высокой заработной платой – в добывающих отраслях российской экономики. При этом в отраслях-лидерах, труд работников которых намного превышает показатели средних зарплат по РФ, оказалась рыбная отрасль. А больше рыбаков в стране получают только нефтяники, добытчики газа и шахтеры. Такие результаты показало исследование агентства РИА Рейтинг, проведенное по заказу РИА Новости, сообщает ИА PrimaMedia.

Результаты исследования говорят о том, что наибольшая доля работников с высокой зарплатой приходится на добывающую отрасль, а с низкой — на легкую промышленность. Рыбная отрасль занимает второе место в рейтинге, по данным исследования, у 34% работников рыбной отрасли месячная заплата — выше 75 тысяч рублей. По этому ключевому показателю рыбаки проигрывают лишь сотрудникам нефтегазовой и горнорудной отраслей, зато уверенно опережают, например, финансовую и IT-отрасли.

"По данным ВАРПЭ, за прошедшие 18 лет среднемесячная зарплата в рыболовстве показала рекордные темпы прироста в сравнении с другими отраслями, она выросла почти в 27 раз — с 28 тысяч рублей до 75 тысяч рублей. Предприятия рыбохозяйственного комплекса являются социально ответственными работодателями, выплачивают заработную плату со всеми установленными законом отчислениями. Так, по итогам прошлого года социальные платежи предприятий составили 19 млрд рублей, что на 12% больше, чем в 2017 году. Возросли и платежи по налогу на доходы физических лиц, в 2018 году они составили 13,2 млрд рублей, показав рост в 27% к прошлому году", — отмечает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По данным Росстата, средняя заработная плата по отрасли "Рыболовство и рыбоводство" неизменно превышает и среднюю по "рыбным" регионам страны. Так, в Магаданской области средняя зарплата у рыбаков – 167,7 тысяч рублей, а средняя по области – 92 тысячи. Рыбаки Камчатского края в среднем получают 110,7 тысяч в месяц при средней зарплате в регионе в 65,8 тысяч рублей. Схожие соотношения – в других приморских регионах страны: в Приморском крае ( средняя зарплата в рыбной отрасли – 72,4 тысячи рублей, средняя по региону – 42,2 тысячи рублей), в Сахалинской области ( соответственно, 61,7 тысяч рублей и 34,7 тысяч рублей), в Мурманской области (142, 4 тысячи рублей и51,9 тысяч рублей), в Архангельской области (90 тысяч рублей в среднем у рыбаков и 42,9 тысяч рублей – в среднем по региону) и в Республике Карелия (52 тысячи рублей — в рыбной отрасли и 26 тысяч рублей – в среднем по региону).

Отметим также, что по данным Росстата и ФНС, рыбная отрасль страны на протяжении ряда лет демонстрирует устойчивый рост и других финансово-экономических показателей. Растут сальдированный финансовый результат предприятий и их совокупная выручка: соответственно, 58,5 млрд рублей и 220,2 млрд рублей – в 2015 году, 98,9 млрд и 341,2 млрд – в 2018 году. Федеральная налоговая служба, в свою очередь, зафиксировала увеличение поступлений "рыбных" налогов, сборов и страховых взносов (в 2018 году фискальная отдача отрасли выросла до 45,8 млрд рублей), а также – рост инвестиций в основной капитал (для крупных и средних предприятий – с 11 млрд рублей в 2015 году до 32,4 млрд в 2018-м.