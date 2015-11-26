Кого из предпенсионеров не "выкинут" с рынка труда?

Стране не обойтись без помощи старшего поколения
Это интересно 19:30
Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

В России ускорились темпы снижения рабочей силы. В результате, это может вылиться в "позитивный тренд" для предпенсионеров — без работы они не останутся. Стране не обойтись без помощи старшего поколения, выяснили академики РАНХиГС.

По данным мониторинга Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) в первом полугодии 2019 года численность экономически активного населения снизилась примерно на один млн человек, в то время, как за весь прошлый год она составила 0,1 млн человек.

С 2006 года трудоспособное население страны сократилось на целых 9%. Для ученых, такие показатели не новость. Тенденция к снижению, в больших масштабах, стартовала с 2016. Авторы исследования объясняют сложившуюся ситуацию снижением экономической активности людей более старшего возраста и неблагоприятной демографической обстановкой.

По мнению специалистов, чтобы стабилизировать ситуацию, необходимо вовлекать людей старшего поколения в экономическую активность. Это значит, что пожилые граждане РФ, готовые активно трудиться, без работы в ближайшее время не останутся.

Мария Нео

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