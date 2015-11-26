ВАРПЭ предлагает меры государственной поддержки судостроителей Дальнего Востока

Крупнейшее объединение рыбопромышленников страны считает, что ДВ-верфям необходима помощь государства в модернизации производства

Судостроение. Фото: ИА PrimaMedia

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) обратилась в правительство РФ с предложением выделить из Фонда развития промышленности 20 млрд рублей для технико-технологической модернизации судостроительных предприятий Приморского и Хабаровского краев, необходимой для строительства в течении 5 лет 31 судна-краболова, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на информацию пресс-службы крупнейшего объединения рыбной отрасли России.

"Аудит производственных мощностей судостроительных заводов Дальнего Востока позволяет оценить их потенциал в 20 рыбопромысловых судов, которые могут быть построены в период до 2025 года. В то же время по результатам аукционов рыбохозяйственные предприятия Дальнего Востока будут обязаны построить в течении 5 лет 31 судов-краболовов и готовы к заключению контрактов с дальневосточными верфями. Портфель заказов от рыбопромышленных предприятий превысит 40 млрд рублей. Однако с учетом текущего состояния судостроительных предприятий (условно-постоянных издержек и обеспеченности кадрами) указанных средств недостаточно для соблюдения ими графиков строительства и дальнейшего развития. В связи с этим мы обратились в правительство РФ с просьбой выделить из Фонда развития промышленности (администратор – Минпромторг России) 20 млрд рублей для технико-технологической модернизации судостроительных предприятий Приморского и Хабаровского краев", — прокомментировал инициативу отраслевого объединения президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Как сообщает "Коммерсант", ВАРПЭ предлагает привлечь для модернизации верфей и иностранные инвестиции, предусмотрев соответствующее направление в нацпроекте "Развитие Дальнего Востока". Кроме того, сообщает деловое издание, в ассоциации предлагают Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) перераспределить часть своих средств на модернизацию верфей в Приморском и Хабаровском краях. В ОСК "Коммерсанту" подтвердили, что хотят загрузить Амурский и Хабаровский судостроительные заводы и поддержка им необходима, поскольку "очевидно, что необходимы субсидии для выравнивания разницы в себестоимости продукции".

Напомним, что ранее Минсельхоз России разработал проект постановления правительства РФ "О требованиях к проектам по строительству объектов, реализуемых в рамках договоров о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, а также требования к объектам, строительство которых на территории Российской Федерации предусмотрено такими проектами, включая их технические характеристики, сроки реализации и примерную стоимость". Согласно пункту 6.3. требований, в случае начала строительства краболовов после вступления в силу проекта постановления строительство должно быть осуществлено судостроительными верфями Дальневосточного федерального округа.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников дополнительно проработала вопрос о локализации строительства рыбопромысловых судов для добычи (вылова) крабов в рамках аукционных квот с инвестиционными обязательствами на судостроительных предприятиях Дальнего Востока и поддержала предложение губернатора Приморского края Олега Кожемяко о локализации строительства краболовов исключительно на судостроительных предприятиях Дальнего Востока. ВАРПЭ предложила комплекс мер по развитию судостроения на Дальнем Востоке, соответствующее обращение президент ВАРПЭ Герман Зверев направил заместителю председателя правительства Российской Федерации – полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Ранее в поддержку принципа "где ловим, там и строим" также высказывались в Минсельхозе и Минпромторге.

Также ВАРПЭ, участвуя в обсуждении упомянутого проекта постановления правительства РФ, предлагала исключить пункт 7 требований, который содержит условие о минимальной стоимости строящегося судна в 1 млрд рублей, что, по оценке отраслевого сообщества, ограничивает права сторон на определение справедливой цены. Например, указывали в ВАРПЭ, цена строительства может быть существенно снижена за счет использования типового проекта и, соответственно, строительства нескольких судов одной серии. При этом проект постановления не содержит порядка определения цены строительства для целей обеспечения соответствия данного условия устанавливаемым требованиям. На данный момент по проекту постановления готовится заключение оценки регулирующего воздействия (ОРВ).

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, о своей заинтересованности в строительстве судов-краболовов однозначно высказывались представители основных судостроительных и судоремонтных предприятий Дальнего Востока. По оценке руководителей дальневосточных верфей, портфель "крабовых заказов" реально способен реанимировать отрасль, поднять промышленность в регионах ДФО, привлечь на местные верфи новые технологии и, по сути, поставить дальневосточников в равные условия с судостроителями центральных регионов страны, которые сегодня забирают практически все заказы на строительство рыбопромысловых судов.

Герман Зверев более взвешен в оценках.

"Ни один из реализуемых сейчас на верфях Калининграда и Санкт-Петербурга проектов строительства рыбопромысловых судов не укладывается в график, везде задержка уже на год и более — заявил президент ВАРПЭ. – Будем реалистичны: даже те верфи в центральной части России, которые имеют опыт строительства, имеют компетенции и необходимый персонал, — даже они не могут в срок справится с заказами. Состояние дальневосточных верфей — куда хуже. Поэтому одних только "краболовных" заказов недостаточно для реанимации этих верфей, необходимы дополнительные меры господдержки. В противном случае, и отрасль, и государство получат только дорогостоящий "долгострой". Мы такие меры господдержки предлагаем".