Реальная угроза. Двойной удар ливней ждет Владивосток: Названо точное время

Метеорологи передают, что выпадет небывалое количество осадков

Погода. Фото: pixabay.com

Сильный ливень ударит по Владивостоку в четверг, 8 августа. По прогнозам синоптиков, осадки начнутся в среду вечером, 7 августа. Об этом сообщает портал "Расписание погоды".

Сильный дождь начнется в столице Приморья в среду, 7 августа, в 22.00 и усилится в утром в 10.00 в четверг, 8 августа. Затем интенсивность осадков уменьшится.

Далее, по информации метеорологов, сильный ливень ожидается в вечером этого же дня в 22.00. Таким образом, приморской столице стоит ожидать двойной ливневый удар.

Кроме этого, на мобильные телефоны жителей края приходят смс-оповещения о том МЧС, что на регион движется мощный циклон.



на мобильные телефоны жителей края приходят смс-оповещения о том МЧС, что на регион движется мощный циклон. Фото: скрин

Также Примгидромет объявил штормовое предупреждение в Приморье в связи с прогнозируемым выходом тропического шторма. По мнению синоптиков, надвигающиеся циклон, это явная угроза для приморской столицы.

Жители краевого центра грядущую стихию обсуждают в социальных сетях. Многие задаются вопросом: "что Владивосток, действительно, сметет?".