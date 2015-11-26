Новый "сюрприз" ожидает многих водителей, кто едет на Русский остров (фото)

Автомобилисты по сети распространяют друг другу предупреждения
Это интересно 11:20
Новый "сюрприз" ожидает многих водителей, кто едет через Русский остров (фото). Фото: ИА PrimaMedia

Автомобилисты Владивостока в социальных сетях предупреждают друг друга о том, что новый "сюрприз" ожидает многих водителей в районе ул. Катерной, как ехать на Русский остров. Это мобильные камеры фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), так называемые "треноги".

Новый "сюрприз" ожидает многих водителей, кто едет на Русский остров

Новый "сюрприз" ожидает многих водителей, кто едет на Русский остров. Фото: @dps_vl

К примеру, автомобилистов Владивостока ранее предупреждали о появлении новой камеры фиксации нарушений. Как писали в соцсетях, устройство установили недавно в районе остановки "Вертодром" на острове Русский. Это место считается известным в городе.

Пост о появлении "треноги" — мобильные фоторадарные комплексы — рядом, с которой припаркован автомобиль владельца камеры Toyota Land Cruiser — появился в популярном сообществе @dpskontrol_125rus в социальной сети Instagram.

"Русский остров. Не летите", — написал автор поста.

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