Бороться с фейками и негативом научат участников медиафорума "Доброе слово"

Мастер-классы на крупном дальневосточном медиасобытии проведет православный видеоблогер Святослав Шевченко

Святослав Шевченко. Фото: ИА ЕАОMedia

В качестве эксперта на предстоящий Второй Дальневосточный православный медиафорум "Доброе слово" (6+) в Биробиджан приглашен священник, православный видеоблогер Святослав Шевченко. Он проведет мастер классы, на которых научит бороться с фейковыми новостями и не затеряться в мощном потоке информации. Кроме того, он поделится советами, как справиться с негативом в условиях информационного прессинга. Мероприятие пройдет в Биробиджане 14-15 сентября при поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2018-2019", сообщает сетевое издание "Информационное агентство EAOMedia".



Святослав Шевченко. Фото: ИА ЕАОMedia



"Привезу на форум в Биробиджан два мастер-класса. Первый называется "Борьба с фейками в эпоху постправды. Как выжить в информационном апокалипсисе?". Познакомлю слушателей с основными видами фейков, которые наводнили Сеть, и поделюсь лайфхаками, помогающими с первого взгляда отличать правду от фальшивой информации. Также это мероприятие включает в себя советы по информационной гигиене, которая не позволит человеку сойти с ума в условиях переизбытка информации. На втором мастер-классе "Управление медийными конфликтами на церковном поле. Коммуникации в кризис" представлю несколько антикризисных кейсов о том, как справляться с негативом в условиях информационного прессинга. События со строительством храма в Екатеринбурге, которыми воспользовались политические силы, показали, что церковные информационные службы на местах не совсем готовы к подобным вызовам.



Святослав Шевченко. Фото: ИА ЕАОMedia

Считаю, что на Дальнем Востоке, да и по России не хватает подобных медийных площадок, на которых могут встретиться православные информационщики и журналисты светских СМИ. Вообще-то в Биробиджане создан уникальный прецедент, поскольку в России проводятся либо сугубо светские медиафорумы, либо сугубо церковные как, например, фестиваль "Вера и Слово".

В прошлом году провел несколько мероприятий на Первом Дальневосточном православном медиафоруме "Доброе слово". Мне очень нравится атмосфера подобных мероприятий, особенно неформальное общение, поскольку я в прошлом и светский журналист, и руководитель церковной пресс-службы, поэтому нахожу общий язык со всеми. Расширяется кругозор, пухнет багаж опыта. Люди друг друга обогащают, особенно профессионалы своего дела", – рассказал Святослав Шевченко.

Справка:

Священник Святослав Шевченко является председателем комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Благовещенской епархии. Участник Комиссии по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В 2000-2004 гг. – работал журналистом областного еженедельника "Самовар", городской газеты "Благовещенск". В 2004-2005 гг. был руководителем информационного агентства "Благовещение Благовещенской епархии", выпускающим редактором "Благовещенские епархиальные ведомости". С 2009 г. является блогером "Живого журнала", с 2015 г. — посол Livejournal по Амурской области. С 2011-го г. по 2014 г. руководил пресс-службой Благовещенской епархии. В 2012 г. пресс-служба Благовещенской епархии на V фестивале православных СМИ "Вера и слово" получила гран-при конкурса. В 2014-2017 гг. являлся главным редактором информационного портала "Протоинфо". С 2017 г. — видеоблогер на канале в youtube. В 2018 г. на VIII Международном фестивале "Вера и слово" его youtube-канал занял III место по итогам конкурса.