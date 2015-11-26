"Она прям перед нами": камера сняла большую акулу в известном месте (кадры)

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Акула. Фото: Елена Овсянникова, ИА IrkutskMedia

Во время прогулки на катере в районе "5-ти пальцев" (о. Путятина) отдыхающие встретились один на один с акулой. Фото и видео с её участием мужчины разместили в социальной сети Instagram, сообщает ИА PrimaMedia.

Видео с раненой акулой продолжает распространяться в социальной сети Instagram. Прогуливающиеся на катере мужчины обнаружили раненую хищницу в районе острова Путятина. По их словам, это белая акула, но люди в комментариях с ними категорически не согласны. Также выдвигаются предположения, что это сельдевая тихоокеанская акула, которая не представляет никакой опасности для человека.

"Люди стали хуже животных. Лишь бы всё уничтожить. Эта акула не опасна для человека, а теперь она погибнет", — заявляют в комментариях.

"Акулы в Приморье были всегда. В 60-х в районе Шаморы именно белая акула напала на человека. Есть чудесная книга — "Рыбы Приморского края", там описаны все виды акул, которые у нас встречаются. В их числе белая и Мако — одни из самых опасных. Но на видео, конечно, не белая", — комментируют пользователи.

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