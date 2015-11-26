Студент-медик умер в общежитии Владивостока из-за недосмотра врачей

Следователи возбудили уголовное дело, ведется расследование
Происшествия 13:04
Врач. Фото: ИА PrimaMedia

Уголовное дело по факту смерти студента-медика, который умер в своем общежитии из-за недосмотра врачей, возбудили во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Примоскому краю.

По версии следствия, 12 июня 2019 года в одном из медицинских учреждений города Владивостока потерпевшему своевременно и в полном объеме не диагностировано телесное повреждение, полученное в результате падения с мототранспортного средства, и не предпринято мер к его дальнейшей госпитализации. В результате чего 14 июня 2019 года потерпевший умер у себя в комнате в общежитии.

В настоящее время по уголовному делу назначена комиссионная медицинская судебная экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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