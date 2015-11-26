Примсоцбанк улучшил условия кредитования на покупку б/у авто

Ставка при первоначальных взносах в 15% и 30% была снижена до 11% и 10,7% годовых соответственно
Общество 15:32
Автомобили. Фото: ИА PrimaMedia

Примсоцбанк улучшил условия автокредитования по программам приобретение новых автомобилей. Ставка при первоначальных взносах в 15% и 30% была снижена до 11% и 10,7% годовых соответственно. Максимальный возраст авто был увеличен с 10 до 15 лет на дату оформления договора, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

"Снижение ставок, возможность приобрести автомобиль без первоначального взноса, отсутствие необходимости в документальном подтверждении дохода и трудоустройства делает покупку автомобиля гораздо доступнее", — отметил Алексей Сорокин, начальник отдела автокредитования ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".

Срок кредитования в Примсоцбанке составляет от 2 до 7 лет, отсутствуют комиссии за досрочное гашение кредита. Минимальная сумма — 100 тысяч рублей. Максимальная сумма кредита не ограничена, приобрести можно автомобиль любой стоимости. Покупка полиса КАСКО при получении кредита необязательна. Также специалисты по автокредитованию отмечают, что оригинал ПТС остаётся на руках у заёмщика, Банку достаточно копии данного документа.

Каждому, оформившему автокредит, Банк готов выпустить премиальную кредитную карту с бесплатным выпуском и годовым обслуживанием, кредитным лимитом до 150 тысяч рублей.

Получить подробную информацию о доступных программах автокредитования можно в офисах Примсоцбанка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.

Услуги предоставляет ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк". Генеральная лицензия ЦБ РФ №2733.

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