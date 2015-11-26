Виктор Лепский: Обучаться баскетболу теперь могут не только дети, но и взрослые

Руководитель баскетбольного сообщества "Траектория" рассказал о площадках для уличных игр, философии и культуре популярного спорта

Виктор Лепский. Фото: ИА PrimaMedia

Президент Владивостокской федерации баскетбола и руководитель баскетбольного сообщества "Траектория" Виктор Лепский известен в Приморье и за его пределами не только как спортсмен и организатор баскетбольных турниров. Окончив вуз, он несколько лет посвятил новому для региона формату мероприятий – молодежных ярмарок сувениров и дизайнерской одежды. В интервью ИА PrimaMedia Виктор признался, что организаторский и спортивный опыт стали слагаемыми успеха его нового проекта "Траектория", направленного на развитие баскетбола в приморской столице.

— Виктор, начнем с недавнего события. В июне ты стал лауреатом премии "Молодежный вектор". За что наградили?

— Это премия, которую вручает городское управление по делам молодежи уже много лет. Когда-то я был лауреатом премии "Есть за что", получил ее за свои городские маркеты. Сейчас я занимаюсь разными баскетбольными проектами. Зимой это был финал Дальнего Востока среди студенческих команд, потом мы сделали школьный финал. Потом сделали финал ДВ среди мужчин — очень крутой турнир в "Олимпийце" вместе со "Спартаком-Приморье". В 2018 году мы сделали турнир АСБ 3х3. Это было то, с чего мы начали презентацию нашего проекта "Траектория". Вообще "Траектория" началась с 2017 года.

Последние 6 лет я занимался тем, что организовывал городские маркеты — ярмарки, в которых участвуют всякие творческие люди, дизайнеры. Я один из первых стал делать их на Дальнем Востоке. На основе этого опыта и строится мой успех в баскетболе. За 7 лет я получил огромный опыт в событийном маркетинге и стал профессионалом. Баскетбольные события сейчас мне делать достаточно легко.

— Собственно, мы пригласили тебя для разговора о развитии уличного баскетбола или стритбола во Владивостоке. Но в предварительной беседе ты сказал, что теперь название "стритбол" неактуально. Как теперь правильно называется этот вид спорта? Как он развивается в мире?

— Все зависит от матчасти. Баскетбол изобретен в Америке. Английский язык — основной язык в баскетболе. В профессиональных командах, даже в России, часто говорят по-английски. Стритбол, стритбаскет — это любой баскетбол на улице. Сейчас в 2017 году баскетбол 3х3 на одно кольцо стал олимпийским видом спорта, выкристаллизовался в дисциплину и получил официальное название — баскетбол 3х3. Теперь баскетболисты могут претендовать на Олимпиаде на два набора медалей. Сейчас мне 27 лет, а когда было 12, мы всегда играли 3х3, это самый удобный формат на улице. В Америке, где больше классных площадок и колец, очень любят играть 5х5 на улице, этот формат называется пикап-баскетбол на 2 кольца. В Европе лиги профессионального баскетбола 5х5 по пальцам можно пересчитать. ФИБА двигает этот формат. Он смотрибелен, динамичен и интересен зрителям. Поэтому он живет.

Я рос возле 17 школы, сейчас там нет забора и даже стоек, а просто бетонный пятак. Учитывая, что колец мало, все играют 3х3. У баскетбола 3х3 есть свой специальный мяч, он чуть меньше по размеру, но такого же веса. Развитие есть, турниры проводятся, получают официальный статус. Ежегодно возникают профессиональные лиги, уже есть команды, где люди заключают спонсорские контракты. Уже пару лет, как мы делаем наши турниры, я смотрю женские финалы, и они всегда круты. Женский баскетбол 3х3 всегда круто выглядит. В женском 5х5 иногда динамики не хватает, а тут она автоматически получается.

— Спортсмены, которые играют 5х5 и 3х3, они универсальные?

— Если серьезно отвечать на этот вопрос, то разница, конечно, есть. Если говорить про Россию, то серьезный игрок, профессионал, обладающий определенным набором навыков, конечно, будет играть в профессиональном клубе 5х5 на контракте. Но многие профессиональные игроки, которые не подписали контракт, играют в 3х3. В любом случае профессионализм и навыки требуются. Разница в динамике и подготовке.

— Как обстоят дела с баскетболом 3х3 во Владивостоке и в Приморье?

— Наверное, любой житель города в России, где есть баскетбол, скажет, что у баскетбола 3х3 богатая история. Потому что все и всегда играли на улице. В детстве занимаешься в секции и по-любому 3-4 раза в неделю выходишь на улицу. У нас есть легендарная площадка ТИНРО, месяц назад мы делали там турнир, посвященный этому ретро, нашим детским воспоминаниям. Раньше она была открыта, сейчас под ключиком, доступ туда ограничен, она принадлежит Институту биологии моря ТИНРО. Но ее можно согласовать под турнир.

Есть много площадок. Многие на 3-й Рабочей играют... Есть на Фирсова, в 52 школе, центр уличного баскетбола. Правда, сейчас он уже в отвратительном состоянии, потому что у школы нет денег на ремонт. Я занимался вопросом ремонта этой площадки, сейчас он пока на паузе. Возможно, починим ее и сделаем новую площадку у 17 школы.

Почему мои проекты получаются? Мы не любим просить денег у государства, мы — за частное финансирование. Бизнес-партнерство, взаимовыгодные истории, реклама. Когда мы проводим турниры, людям интересно.

Во владивостокском баскетболе была пауза в пару лет застоя: ряд очень инициативных и активных людей уехали из города, на замену им никто не пришел. Я год назад просто понял, что очень люблю баскетбол, живу им всю жизнь, и я компетентный профессионал в области событий. Мне это делать легко.

— Какие планы на лето по соревнованиям?

— Был турнир 23 июня, был 4 июля на ТИНРО. 10 августа у нас турнир на "Калине-молл" — пример партнерства с бизнесом. Мы сейчас стараемся делать турниры там, где есть поток людей. Их подкупает наша атмосфера, энергетика. Они остаются, смотрят, подписываются на Инстаграм. 28 сентября запланирован детский турнир на День тигра. Если администрация согласует второй день, то будет еще и мужской турнир. Но даже детский турнир — это супервесело.

— Где он будет проходить?

— На Спортивной набережной.

— Наши спортсмены-баскетболисты в ближайшее время собираются выезжать за пределы края?

— Я приложил к этому руку. Мы уже два года подряд делаем турниры АСБ 3х3. Ассоциация студенческого баскетбола — всероссийская ассоциация. С ними мы делаем тур 3х3 во Владивостоке среди студенческих команд. За первое место в женской и мужской категории команды получают билеты в Москву на суперфинал. Звучит просто — билеты в Москву. Но сейчас билеты на команду и сопровождающих стоят в сумме 300 тысяч рублей. И вот я купил билеты через турфирму, это приз победителям.

Мы провели АСБ 3х3 во Владивостоке, и в нем победили 2 команды из Хабаровска. Затем сделали турнир в Хабаровске — и там победили владивостокцы. Выглядит очень красиво. Ранее такого прецедента не было, мы сейчас везем на суперфинал 16 человек с Дальнего Востока — 2 женских и 2 мужских команды. Мы очень полноценно представляем Дальний Восток. Рижка — легендарная площадка в Москве, где будет суперфинал: 50 команд из разных округов, городов. И мы едем с таким настроем, что вот мы им сейчас покажем! Женские команды у нас точно сильные. В прошлом году ездили парни от Владивостока, показали хороший баскетбол и проиграли в плей-офф будущему чемпиону, очень сильной команде из Питера. Если в этом году сетка будет полегче, то и парни наши прорвутся подальше.

— Любительский баскетбол у нас начал развиваться?

— Можно так сказать, но любительский баскетбол оценивается критерием массовости. В Хабаровске на чемпионате около 30 команд. В первом дивизионе Питера — 50 команд. У нас пока 8-10 и 10 во втором дивизионе. Потенциал роста есть. Надо создать условия для этих людей, подобрать форматы, и все будет работать.

— Тебе самому какой баскетбол больше нравится — 3х3 или 5х5?

— Я очень много играл на улице, и 3х3 у меня лучше получается объективно. Как игрок-баскетболист я сложился, что-то из себя представляю, но в 3х3 всегда лучше играл. С детства сложилось, что я его в этом формате познавал. Но так как я работаю сейчас в баскетболе, мне в силу большей вариативности 5х5 интереснее. Он намного глубже, многограннее. 3х3 — одно кольцо, 3 человека, задача — забить мяч. А в 5х5 — огромная площадка, длинные передачи, много всего. Но я не стал бы устраивать какое-то соревнование между ними. В том году мы проводили турнир 2х2, тоже было весело. "Адидас" делает 4х4. Это просто культура. Мы с коллегой из Москвы – он событийный маркетолог в АСБ — думали, как делать разные форматы игр. Например, ночь, сценический свет, квадратная площадка. У баскетбола очень гибкая структура. С ним очень легко работать, очень легко модернизировать. Он дает огромный простор в творчестве, как в визуальном, так и даже в правилах. Баскетбол — спорт, соответствующий нашей действительности: сложный, многогранный, постоянно меняющийся. Я даже сам иногда удивляюсь, насколько порой этот спорт похож на жизнь. Тут можно иногда даже быть суперполезным, не прикасаясь к мячу. Такие игроки тоже ценятся. По опыту работы с людьми в баскетболе очень заметно: когда человек трудолюбив на площадке, он такой и в жизни.

— Я простой человек с улицы. Могу ли я попасть в команду 3х3?

— Если говорить про форматы турниров, то любой может заявиться. В "Траектории" мы выкладываем анонс турнира. Вы регистрируетесь — и все. Просто если ты никогда не играл в баскетбол, ты придешь и будешь в шоке. Потому что баскетбол — это сложноскоординированный вид спорта. Чтобы серьезно выглядеть на площадке, нужно много времени этому уделять. В открытых турнирах, где есть регистрация, нет никаких барьеров. Регистрируйтесь, приходите и участвуйте.

Есть элитные, не массовые турниры. Там всего 8 или 16 команд. Мощная штука. А в открытых турнирах могут участвовать все желающие, конечно. Они бывают со взносом, 1000 рублей, например, либо без взноса. Но нет такого, чтобы люди пришли, а им сказали — уходите. Чем больше, тем лучше. В Москве есть проект "Территория мяча" — огромный баскетбольный центр. Там есть тренировки для всех желающих. Тебе может быть сколько угодно лет, ты можешь приходить тренироваться, тебя будут учить. Раньше получить баскетбольное образование можно было только в рамках детской спортивной школы или секции. А в 30 лет пойти и заплатить деньги, чтобы тебя учили баскетболу — такого не было. Сейчас появилось. Баскетбол потихоньку переходит в плоскость баскетбольных услуг. Потому что это востребовано. Приходит человек и говорит: "Я не хочу фитнесом заниматься, мне нравится мячик кидать". И профессиональный тренер, да даже я, может за неделю научить, грамотно объясняя, правильной технике, движениям. С хорошим тренером это всегда эффективно.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.