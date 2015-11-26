Акция "Помоги собраться в школу проходит в Приморье

Она направлена на помощь детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации

Школа. Фото: ИА PrimaMedia

Благотворительная акция "Помоги собраться в школу" проходит в Приморском крае. Школьная форма, обувь, ранцы, тетради, карандаши, краски и прочая канцелярия очень нужны приморским детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Без помощи неравнодушных жителей края и социально ориентированных организаций они не смогут должным образом подготовиться к новому учебному году, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

По данным краевого департамента труда и социального развития, 3,6 тысячи ребят нуждаются в подобной помощи сегодня. Родители не могут обеспечить их даже минимальным набором школьника. Муниципалитеты помогают таким семьям, но полностью закрыть потребности не могут. Вот почему ежегодный благотворительный целевой сбор средств стал доброй традицией. В акции участвуют предприятия всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, общественные организации и частные лица.

В августе 2018 года, например, таким образом собрали в школы края почти 5,4 тысячи детей. На приобретение школьных товаров ушло около 5 млн рублей.

Профсоюзы Приморья регулярно участвуют в подобных проектах — как собственных, так и краевых, муниципальных. Например, вот уже три года накануне 1 июня Молодежный совет ФППК организует акцию помощи больным детям, находящимся в медучреждениях края, и ее география постоянно растет.

"Образование — определяющая сфера для будущего региона. Вместе с профсоюзами образования Владивостока и Приморья мы боремся за зарплаты учителей, сохранение и укрепление кадрового состава школ. С коллегами по депутатскому корпусу Думы Владивостока прилагаем много усилий, чтобы в бюджете города было достаточно средств для развития отрасли, росли уровень и качество образовательных программ. Но у детей из малообеспеченных, неблагополучных семей должна быть сама возможность пойти в школу — элементарно должно быть что надеть, на чем писать, в чем рисовать и куда все эти учебные принадлежности положить. Мы, например, взаимодействуем с Приморской общественной организацией содействия в решении социальных проблем семьи "Дыхание жизни", выделяя средства на подготовку оставшихся без родительской опеки подростков к школе. Не первый год участвуют в общекраевой акции профактивисты из различных районов края. Призываю профсоюзников Приморья поддержать ее и в этом году", — сказал председатель ФППК, глава комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока Владимир Исаков.

Третий год подряд в акции "Помоги собраться в школу" участвуют члены профсоюзов Уссурийска, помогают ребятам из приемных, многодетных и неполных семей городского округа: собирают средства, покупают необходимые учебные принадлежности, комплектуют "ранцы первоклассников".

В авангарде этой работы — Молодежный совет Уссурийской профорганизации работников образования.

"Детским домам сегодня проще — у них есть целевое финансирование, спонсоры. А вот детям из неблагополучных детей часто помощи ждать неоткуда, и подобные проекты для них просто спасение", — считает лидер Молодежного совета Приморской организации профсоюза работников образования Игорь Курзо.

Для участия в благотворительной акции нужно обратиться в территориальные отделы краевого департамента труда и социального развития по месту проживания. Также благотворительную помощь можно доставить непосредственно в социально-реабилитационные центры, филиалы Приморского центра социального обслуживания населения.

Во Владивостоке, например, благотворителей ждут в отделении "Семь-Я" по адресу: улица Сипягина, 15, и в ПЦСОН на Иртышской, 8. Телефон: 8 (423) 260-43-19.