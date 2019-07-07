"Воткнул весло": житель Владивостока прошел на SUP-борде от Приморья до Сахалина

За 72 дня спортсмен преодолел тысячу километров
Общество 19:13
Приморец прокатился на sup-борде от Приморского края до острова Сахалин. Фото: @sup_maks.kharchenko

Приморец Максим Харченко завершил свое очередное путешествие на SUP-борде. Почти 1000 км спортсмен прошел от Приморья до Сахалина за 72 дня, сообщает ИА PrimaMedia.

Свое путешествие Максим транслировал в соцсети Instagram. Стартовал приморец 22 мая от мыса Олимпиады у села Усть-Соболевка в Тернейском районе. На протяжении своего путешествия спортсмен преодолевал препятствия, которые встретились на его пути из-за погодных условий.

Путь до Самарги оказался для Максима одним из самых сложных. Пройдя около 100 км, он сообщил на своей странице в Instagram @sup_maks.kharchenko, что маршрут выдался весьма сложным, а местами даже опасным.

"Только благодаря спас-жилету выжил. На протяжении больших участков была большая прибойная волна, которая не давала выходить в море. 4 дня вынужден был находиться на берегу, не доходя до Самарги, и только на пятый день удалось выйти в воду", — поделился путешественник.

Осуществив задуманное, приморец написал: "Всё.. Сахалин НАШ! Сегодня в 3:57 стартовал с мыса Лазарев. В 5:42 воткнул весло в сахалинский песок на мысе Погиби. Именно воткнул. Как копьё.. Так давно хотел это сделать".

Приморец завершил своё долгое путешествие до острова Сахалин

Приморец завершил своё долгое путешествие до острова Сахалин. Фото: Максим Харченко

В комментариях подписчики Максима восхищались его маршрутом и переживали, если на пути спортсмена были препятствия, такие как плотный туман или сильные волны.

"Путешественник! Преодолели огромное расстояние! Как это не просто вода, питание", — написала одна из подписчиц.

"Тайга! Красивая, величавая и страшная! Макс, ты храбрый и смелый! Даже не знаю, что движет тобой, но авантюрист ты до мозга и костей! Удачи!", — прокомментировала другая подписчица.

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