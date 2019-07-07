"Воткнул весло": житель Владивостока прошел на SUP-борде от Приморья до Сахалина

За 72 дня спортсмен преодолел тысячу километров

Приморец прокатился на sup-борде от Приморского края до острова Сахалин. Фото: @sup_maks.kharchenko

Приморец Максим Харченко завершил свое очередное путешествие на SUP-борде. Почти 1000 км спортсмен прошел от Приморья до Сахалина за 72 дня, сообщает ИА PrimaMedia.

Свое путешествие Максим транслировал в соцсети Instagram. Стартовал приморец 22 мая от мыса Олимпиады у села Усть-Соболевка в Тернейском районе. На протяжении своего путешествия спортсмен преодолевал препятствия, которые встретились на его пути из-за погодных условий.

Путь до Самарги оказался для Максима одним из самых сложных. Пройдя около 100 км, он сообщил на своей странице в Instagram @sup_maks.kharchenko, что маршрут выдался весьма сложным, а местами даже опасным.

"Только благодаря спас-жилету выжил. На протяжении больших участков была большая прибойная волна, которая не давала выходить в море. 4 дня вынужден был находиться на берегу, не доходя до Самарги, и только на пятый день удалось выйти в воду", — поделился путешественник.

Осуществив задуманное, приморец написал: "Всё.. Сахалин НАШ! Сегодня в 3:57 стартовал с мыса Лазарев. В 5:42 воткнул весло в сахалинский песок на мысе Погиби. Именно воткнул. Как копьё.. Так давно хотел это сделать".



Приморец завершил своё долгое путешествие до острова Сахалин. Фото: Максим Харченко

В комментариях подписчики Максима восхищались его маршрутом и переживали, если на пути спортсмена были препятствия, такие как плотный туман или сильные волны.

"Путешественник! Преодолели огромное расстояние! Как это не просто вода, питание", — написала одна из подписчиц.

"Тайга! Красивая, величавая и страшная! Макс, ты храбрый и смелый! Даже не знаю, что движет тобой, но авантюрист ты до мозга и костей! Удачи!", — прокомментировала другая подписчица.