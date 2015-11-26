Конкурс "Мама, папа, я — театральная семья" стартовал во Владивостоке

Для участия в конкурсе Театр молодежи приглашает семьи с детьми, проявляющие интерес к театральному искусству

Конкурс "Мама, папа, я - театральная семья". Фото: Приморский краевой драматический театр молодежи

Творческий конкурс "Мама, папа, я — театральная семья" (6+) стартовал в Приморском краевом драматическом театре молодежи при поддержке Департамента культуры Приморского края, сообщает ПримАфиша.

Для участия в конкурсе приглашаются семьи с детьми и родственниками, проявляющие интерес к театральному искусству.

В качестве заявки участникам необходимо подготовить театральную сценку (этюд, зарисовку) любого жанра на основе литературного произведения или материала собственного сочинения, которые войдут в будущее выступление. Выступление может включать вокальные, танцевальные, музыкальные, акробатические элементы. В целях безопасности необходимо исключить номера с использованием огня. Минимальное количество участников – 2 человека.

Заявка включает в себя заполненную анкету участника конкурса и видеозапись выступления, которое выдвигается на конкурс. Затем члены конкурсной комиссии выберут 20 участников, которые выйдут в финал конкурса, который пройдет на Большой сцене Театра молодежи.

Продолжительность видеозаписи — не более 20 минут, на ней должно быть хорошо видно и слышно происходящее, чтобы конкурсная комиссия могла полноценно оценить выступление участника.

Анкеты участников и видео отправляются на электронную почту конкурса – teatrkonkurs@mail.ru до 1 октября 2019 года.

Помимо возможности отлично провести время и продемонстрировать творческие способности, самая "театральная" семья сможет выиграть Гран-при конкурса – 100 тысяч рублей.

Помимо Гран-при предусмотрены дополнительные денежные призы:

Золотой диплом – 70 тысяч рублей.

Серебряный диплом – 50 тысяч рублей.

Бронзовый диплом – 30 тысяч рублей.

Заявки принимаются до 1 октября 2019 года. Для участия необходимо заполнить анкету, которая находится на странице конкурса.

Финал конкурса будет проводится в Театре молодежи по адресу г. Владивосток, ул. Светланская, 15а с 8 по 10 ноября 2019 года.

Выступления победителей конкурса будут размещены на официальном сайте театра https://primtheatre.ru.

По вопросам участия в конкурсе просьба обращаться по телефону: 8 (423) 222-52-16.

Ограничение по возрасту: 6+