Досадно срезались: завершилась регистрация кандидатов в Уссурийскую думу

С подписным цензом справились 15 кандидатов

Регистрация на выборах в Думу Уссурийска завершилась седьмого августа. Фото: ИА PrimaMedia

Регистрация на выборах в Думу Уссурийска завершилась 7 августа. По информации территориальной избирательной комиссии города, 10 кандидатов сошли с дистанции, потому что не смогли преодолеть подписной ценз, и одно заявление о регистрации было аннулировано. Избирательную кампанию продолжают 125 кандидатов. Среди них – жители УГО с очень неоднозначным бэкграундом, сообщает ИА PrimaMedia.

Новый виток избирательной кампании начинается в Уссурийском городском округе. Расклад сил определился окончательно. Политтехнологи обещают интересную борьбу, но для ряда кандидатов она закончилась, так и не начавшись. Речь идет о 10 представителях непарламентских партий и самовыдвиженцах, которым для прохождения регистрации нужно заручиться поддержкой 0,5% от общего количества избирателей на округе.

Выборы будут проходить по мажоритарной избирательной системе, то есть только по 26 одномандатным округам. Изначально ТИК УГО приняла 136 заявлений на регистрацию. В том числе 114 — от политических объединений, из которых три — непарламентские партии, и 22 — от самовыдвиженцев. Пройти подписной ценз согласно установленным требованиям смогли 15 человек из 25 — 60% от общего числа собирающих подписи. Среди причин отказа в регистрации — ошибки в паспортных данных и фамилиях избирателей, непрохождение графологической экспертизы, неполнота предоставленных сведений и подписи, собранные за пределами отведенного кандидату округа.

Для сравнения — в 2014 году при смешанной избирательной системе (по партийным спискам и 13 одномандатным округам) на выборах в Уссургордуму подали заявления 33 кандидата — самовыдвиженцы и представители непарламентских партий, зарегистрировавшиеся по подписям избирателей. В результате регистрацию прошли только пять, 28 получили отказ.

В тяжелом весе

Тяжелую артиллерию ЕР в списках ТИКа Уссурийска представляет председатель Думы Николай Рудь, который сойдется на 21 округе с тяжеловесом от КПРФ Александром Шестуном. Известные в городе кандидаты от партии власти – начальник суворовского училища Александр Рэцой, секретарь местного отделения ЕР Михаил Атрошко, гендиректор ЗАО "Уссурийский таксопарк" Сергей Крысин.

Интересно, что официальный помощник Рудя Владимир Клоков совмещает должность "правой руки" главного единоросса Уссургордумы с активной деятельностью в КПРФ. На шестом избирательном округе он противостоит кандидату от ЕР педагогу Андрею Подоплелову.

С началом избирательной кампании громко заявил о себе кандидат от КПРФ журналист Геннадий Шульга. Ранее в разговоре с корр. ИА PrimaMedia Шульга подчеркнул, что "раскачивает протестные настроения уже год, и в ночь с 16 на 17 сентября, когда проходили скандальные выборы губернатора Приморского края, у него "упало забрало".

"Единая Россия" непопулярна, соответственно, ее будут тянуть изо всех сил. Но делать это прежними методами, не встречая серьезного сопротивления со стороны, уже не получится", — комментировал кандидат.

Позднее агентство выяснило интересный факт – еще год назад Шульга состоял в рядах "Единой России", но в мае был исключен из партии. При этом, отмечают политтехнологи, его нельзя назвать классическим перевертышем, так как он давно зарекомендовал себя в качестве активного оппозиционера. Почему ЕР не один год терпела под своим крылом воинствующего "диссидента", эксперты затрудняются ответить.

"Геннадий Шульга несколько лет идет оппозиционным путем, и основную популярность набрал во время губернаторских выборов 2018 года. Уже тогда он не скрывал своих политических амбиций. Предполагалось его выдвижение на ближайших выборах в Думу Владивостока 2022 года, но, видимо, он решил не ждать", — прокомментировал политолог Павел Наливайко.

В бой идут с казаками

Под эгидой парламентских партий прошли регистрацию представители корейской диаспоры, связанные с влиятельными финансовыми группами, известными в УГО по фамилиям лидеров – Кан и Ким. "Единой Россией" выдвинуты действующие депутаты гордумы: сотрудник ИП "Ким Николай Пяк-Нокович" Владимир Ли, а также индивидуальный предприниматель Александр Тен.

Зарегистрирован кандидат от ЛДПР, гендиректор ООО "СК Доктор Кан" Виктор Кан.

"В диаспорах очень высокий уровень консолидации, организационных способностей, поэтому при наличии ресурсов шансы таких кандидатов пройти во власть обычно высоки. Достаточно вспомнить того же Валерия Кана, не один созыв избиравшегося в Заксобрание Приморья", — комментирует Наливайко.

"Справедливая Россия" "идет в бой с казаками". Казачество в Уссурийске является серьезной группой влияния, разбитой на подгруппы, которые характеризуются непростыми взаимоотношениями. Соответственно, они заинтересованы войти в представительный орган.

На выборах в Уссургордуму "Справедливой Россией" выдвинут один из учредителей "Казачьего общества Уссурийской казачьей станицы Уссурийского городского округа", член Союза казаков-воинов России и зарубежья в ДФО Павел Андрейченко, действующий депутат.

Другой кандидат от СР, яркий представитель казачества — Денис Доценко, сын атамана Приморского отдельского казачьего общества Игоря Доценко. На 20 округе он сойдется с серьезным соперником от коммунистической партии Александром Лукьяненко.

Прошел регистрацию кошевой атаман Приморского казачьего отделения Уссурийского казачьего войска Константин Кулик.

Пожелал аннулировать свое заявление о регистрации один кандидат от ЛДПР.

За студента ответил

Что касается выдвиженцев от непарламентских партий, для некоторых из них подписной ценз оказался непреодолимым барьером.

Признаны недействительными шесть подписей за домохозяина Антона Мальцева, выдвинутого Общественной организацией Регионального отделения Всероссийской политической партии "Партия дела" в Приморском крае.

Кандидату от той же партии студенту Илье Войтовичу отказано в регистрации из-за неполноты предоставленных сведений. В собранных им подписных листах "место работы, занимаемая должность или род занятий" одного из избирателей было прописано, как "работающий студент". Это не соответствует форме подписного листа, указанной в Приложении № 8 к Федеральному закону, и служит достаточным основанием для признания подписей недействительными.

Сошел с дистанции выдвинутый региональным отделением партии "Казачья партия Российской Федерации" индивидуальный предприниматель, тренер по рукопашному бою, руководитель клуба "Стрела" Денис Ковалев. Причина – подписи не прошли графологическую экспертизу и фильтр УФМС , так как содержали ошибки в паспортных данных.

"Самоходы" прощаются с иллюзиями

Среди "самоходов" в этой избирательной кампании – достаточно много персоналий, ранее выступавших от парламентских партий. Например, ТИК зарегистрировала депутата Думы Уссурийска Романа Мелешкина, который в 2018 году выдвигался от ЛДПР на выборах в Заксобрание края.

Зарегистрирован самовыдвиженец, заместитель директора муниципального автономного учреждения спортивно-оздоровительного комплекса "Ледовая арена" Сергей Вязов. В 2018 году Вязов стал фигурантом скандальной истории. Какое-то время ему пришлось провести в СИЗО по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Дело не закрыто, следственные действия продолжаются, в связи с чем появилась версия о том, что кандидат выдвинулся в Уссургордуму с целью избежать уголовного преследования.

На самовыдвиженцев ожидаемо пришлось основное число отказов в регистрации.

Закончилась избирательная кампания для специалиста службы безопасности Алексея Аистова, в 2016 году уже безуспешно выдвигавшегося от "Партии роста" на выборах Заксобрания Приморского края шестого созыва.

Председатель общественной организации Федерация плавания Уссурийского городского округа Яна Дорошенко собрала нужное количество подписей . Но часть из них – за пределами своего округа, что является грубым нарушением. В результате Дорошенко получила отказ.

Сошел с дистанции известный в журналистских кругах Уссурийска гендиректор ООО "Суверен Групп" Максим Прокудин – 11 недействительных подписей. В разговоре с корр. агентства он отказался от комментариев, заявив, что его штаб готовит официальное заявление, которое будет обнародовано в четверг, восьмого августа.

"Очень сложно достичь победы на выборах без сильной команды и хорошо подкованных юристов. У кандидатов, которые не имеют соответствующих ресурсов, возникают проблемы с организационным сопровождением и так называемой работой в поле. Яркий пример – кандидат от "Партии роста", который не сумел пройти подписной ценз на выборах в Думу Владивостока", — комментирует Наливайко.

На удобном тренде

Таким образом избирательную кампанию в Уссурийске продолжают 125 человек.

По словам экспертов, кандидаты будут использовать проверенные приемы политической борьбы. "Единая Россия", которая находится не в лучшем положении с учетом существенно снизившихся рейтингов, обратится к локальной проблематике, характерной для Уссурийска, и будет эксплуатировать тему городского благоустройства. Оппозиция на удобном тренде продолжит критиковать пенсионную реформу и другие непопулярные решения ЕР, раскачивать проблемы местного уровня, связанные с регулярными наводнениями и плохими дорогами. Не исключено, что КПРФ снова использует проверенный прием и, если возникнет необходимость в "плане Б", объявит голодовку. Вместе с тем ожидается, что на уссурийских выборах будут обкатываться новые политтехнологии, о чем свидетельствует стягивание в УГО политконсультантов первого эшелона.

Ничего не слышно о предвыборных программах кандидатов, отмечает Наливайко, – как правило, им отводится формальная роль, они отсутствуют или не публикуются в открытом доступе.

"Я думаю, что кандидаты будут пытаться побеждать за счет встреч с населением или каких-то грязных технологий. Это связано с низким уровнем политической культуры и является существенной проблемой. Конечно, какие-то партийные документы принимаются партиями, но до широких кругов избирателей и политических экспертов они не доходят", — комментирует политтехнолог.

По словам эксперта, кандидатам, взлетевшим на волне политического хайпа, будет не так просто выбрать нужную стратегию, чтобы удержать позиции. При этом впервые за много лет оппозиция имеет реальные шансы на победу, что способствует более ресурсозатратной и непрогнозируемой кампании. Эксперт напоминает, что выборы в Уссургордуму пересекаются с выборами главы городского округа. Мэра Уссурийска выберет конкурсная комиссия, наполовину состоящая из депутатов Думы нового созыва, а это увеличивает ставки.