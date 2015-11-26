В бухте Золотой Рог арестован танкер "Триумф"

Приставы возбудили дело о задолженности на сумму почти 7 млн рублей

Танкер "Триумф". Фото: Игорь Глебов, fleetphoto.ru

Судебные приставы Приморского края возбудили дело о взыскании кредиторской задолженности в размере около 7 млн рублей с компании, занимающейся морскими перевозками. Заложником стал танкер "Триумф", который находится сейчас в бухте Золотой Рог во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

Исполнительное производство в отношении судоходной компании, название которой приставы не уточняют, возбуждено в Межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам Приморского края. Поводом послужило игнорирование руководства предприятия требований решения суда, после чего приставы наложили арест на нефтеналивное судно "Триумф" и применили комплекс других мер принудительного характера.

— Сейчас судно находится в бухте Золотой Рог. У судоходной компании есть около трёх месяцев на погашение задолженности, после чего танкер "Триумф" будет выставлен на торги. Такой срок связан с тем, что сейчас идет оценка имущества, которая занимает примерно два месяца, после результатов этой оценки у компании будет от 10 до 20 дней на погашение долга, — рассказала корр. редакции ведущий специалист-эксперт управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю Анастасия Мельниченко.