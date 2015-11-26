Примтеплоэнерго – 18 лет: успехи, планы и достижения

Генеральный директор предприятия Анатолий Попов рассказал об инновациях в сфере ЖКХ, сдерживании тарифов и подготовке к отопительному сезону

Генеральный директор Примтеплоэнерго Анатолий Попов. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Краевое предприятие Примтеплоэнерго 9 августа отмечает 18 лет со дня образования. Сегодня это важнейший участник процесса жизнеобеспечения, в зоне ответственности которого 560 котельных и более двух тысяч км. трубопроводов тепловых сетей по всему региону. Основной вид деятельности Примтеплоэнерго — производство, транспортировка и реализация тепловой энергии. Кроме того, предприятие обеспечивает 20 муниципалитетов края горячей и холодной водой, а самые отдаленные территории Приморья и электроэнергией. Здесь работают около 11 тысяч специалистов. Почти полтора года назад Примтеплоэнерго возглавил Анатолий Попов. В беседе с корр. ИА PrimaMedia генеральный директор рассказал достижениях и перспективах Примтеплоэнерго, которое в 2018-ом году получило статус "Образцового предприятия ЖКХ".

Анатолий Львович, создано предприятие было в 2001 году и объединило небольшие теплоснабжающие организации по всему Приморью. В связи с чем было принято такое решение и что сегодня можно сказать о работе предприятия?

— Примтеплоэнерго было создано как раз в тот период, когда в стране были непростые времена. Кризис в отрасли. Нехватка средств у мелких теплоснабжающих организаций. Именно тогда и создали Примтеплоэнерго, как структуру, объединившую небольшие теплоснабжающие организации и способную аккумулировать средства на ремонтные работы, закупку топлива, модернизацию оборудования и строительство новых объектов. И уже 18 лет Примтеплоэнерго успешно справляется со своими задачами. Кстати, разработчик устава и рабочей документации при создании нашего предприятия и сегодня продолжает здесь трудиться, это Житков Владимир Иванович, высококлассный специалист, опыт и знания которого в области ЖКХ невозможно переоценить.

Идея оказалось не просто удачной, а доказавшей свою эффективность за прошедшие 18 лет. Предприятие одно из немногих в России, которое обслуживает такое количество котельных в одном регионе. Это позволяет комплексно готовиться к зиме, перераспределять силы и средства. Именно здесь работают лучшие кадры нашей отрасли. Сегодня мы обслуживаем 32 из 34 муниципальных образований Приморья.



Краевое предприятие Примтеплоэнерго 9 августа отмечает 18 лет со дня образования. Фото: предоставлено Примтеплоэнерго

Вы говорите, что предприятие занимается реконструкцией котельных и строительством новых объектов, расскажите об этом?

— Да, мы ведем и реконструкцию, и строительство новых объектов теплоснабжения. В прошлом году построили новую современную угольную котельную в Углекаменске, что позволило вывести из эксплуатации три аварийные котельные. Построили новые ДЭС в Дальнереченском районе, селах Мартынова Поляна и Поляны, ведем реконструкцию котельных в Дальнегорске, Находке и Партизанске. Завершили работы по реконструкции котельной в селе Покровка, здесь увеличена мощность котельной для переключения на нее нагрузки с мазутной котельной №2/4.

Ведется проектирование 6 новых современных угольных котельных по краю: в п. Рудный, селе Краснореченский, п. Западный Кировского района, поселке Липовцы, п. Тавричанка, селе Чугуевка. На этих территориях будут построены новые угольные котельные с современным технологическим оборудованием, котлами на дистанционном контроле, автоматическими системами топливоподачи и золошлакоудаления. Новые котельные будут построены на замену устаревшим и экономически неэффективным мазутным котельным.

Также по поручению губернатора края Олега Кожемяко проектируются и будут построены две угольные котельные в микрорайоне Горелое в Дальнегорске и в п. Смоляниново.

Кроме того, до конца года по краю будут установлены 18 новых автоматизированных модульных котельных. Из них 3 автоматизированные модульные котельные будут установлены по поручению губернатора Приморского края Олега Кожемяко в селах Новосысоевка, Покровка Яковлевского муниципального района, а также селе Серафимовка Ольгинского муниципального района для отопления объектов соцкультбыта. Остальные 15 АМК будут введены в эксплуатацию в Надеждинском, Хасанском, Кировском, Хорольском муниципальных районах, а также Владивостокском, Лесозаводском, Дальнегорском и Находкинском городских округах взамен устаревших котельных.

С 2015 года на предприятии установлено 139 АМК, в том числе 22 АМК установлены в прошлом году.

Опыт эксплуатации показал высокую надежность АМК. Их использование позволяет более эффективно расходовать уголь. В квартирах людей стало теплее. Сейчас не нужно кидать уголь в топку – все на автоматике. Персоналу легче следить за работой котлов. Некоторые параметры можно посмотреть даже в телефоне.

Т.е. Примтеплоэнерго — живой организм, который постоянно развивается.

— Да, мы постоянно совершенствуемся, используем новые современные технологии, стараемся уйти от использования жидкого топлива. Дизельное топливо – дорогое и его использование приводит к серьезному удорожанию тарифа. Замена топлива на уголь позволяет сдерживать стоимость тарифа.

Сфера ЖКХ за 18 лет работы предприятия изменилась кардинально. Сейчас мы ежегодно рассматриваем инвестиции на несколько лет вперед, в этом году только на проектно-сметную документацию на новые котельные выделено 120 млн. рублей.

Начали проектировать газовые котельные, планируем построить их рядом с газопроводом. Будем обучать специалистов, чтобы могли работать с новым оборудованием.



Краевое предприятие Примтеплоэнерго 9 августа отмечает 18 лет со дня образования. Фото: предоставлено Примтеплоэнерго

Анатолий Львович, прошлый отопительный сезон прошел очень гладко, без аварий и сбоев. Как проходит подготовка к предстоящему отопительному сезону?

— В этом году все говорят, что зима была теплая, поэтому было легко, но для нас каждая зима особенная. Отсутствие снега помогло беспрепятственно доставлять топливо на котельные, но в большей степени на прохождение отопительного сезона влияют подготовительные работы. У нас не было аварий, потому что хорошо подготовились.

Сейчас такими же активными темпами готовимся к следующей зиме. 50% котельных и 75% теплотрасс уже готовы к отопительному сезону. В полном объеме закуплены все необходимые материалы для качественной подготовки. Установлен 41 новый котел, 128 единиц насосного оборудования, заменены 11 км тепловых сетей. Думаю, что сделаем даже больше, чем планировали.

Если в целом говорить о состоянии тепловых сетей, то износ их достаточно высок, посколькутрубы были проложены 20-30 лет назад. В этом году опрессовка выявила много тонких мест. Планировали поменять 54 км. теплосетей, поменяем больше – порядка 60 км. Там, где труба в приличном состоянии, меняем изоляцию. Наладили собственный выпуск изоляционных материалов. Восстановили цех по производству окон и приводим котельные в цивилизованный вид.

Надеюсь, жителей Приморского края не разочаруем.

А какова ситуация с задолженностью потребителей? Много ли должников?

— На данный момент население должно предприятию 2,7 млрд. рублей. Это огромная цифра. На эти средства мы могли бы поменять сотни километров новых сетей, огромное количество новых труб. К примеру, нам для покупки мазута необходимо 5-6 млрд рублей, долг населения составляет половину этой суммы.

Мы нашли понимание с главами муниципальных образований, они рассчитываются за поставку тепла, но население пока в этом плане отстает. Причин много, у каждого свои: кто-то работу потерял, у кого-то уровень жизни низкий. Конечно, мы ведем работу с должниками, проводим стимулирующие акции, тем, кто вперед оплатил, делаем скидки на платежи.

И все же несмотря на долги населения, в этом году нам впервые удалось полностью рассчитаться за уголь, электроэнергию, мазут.



Краевое предприятие Примтеплоэнерго 9 августа отмечает 18 лет со дня образования. Фото: предоставлено Примтеплоэнерго

Анатолий Львович, сейчас, конечно, еще не начало отопительного сезона, но все же задам вопрос по топливу, ведется ли работа по обеспечению его запасов?

— Конечно. По Постановлению губернатора на начало отопительного сезона к 1 октября на предприятии должны быть сформированы запасы мазута в объеме 47 тысяч тонн, дизельного топлива — одной тысячи тонн, угля — 118 тысяч тонн. На сегодняшний день на предприятии уже находится 52 тысячи тонн мазута, то есть 110 % от плана. Дизельного топлива на складах — 1100 тонн, 117 % накопления. Проведена закупка дизтоплива для Самарги, которая обеспечит запас топлива в этом районе до следующей весны. Также проводится закупка для сел Перетычиха и Единка, которая обеспечит запас дизельного топлива до весны следующего года.

Уголь заранее мы не отгружаем, в этом нет необходимости, поставщик местный, доставка занимает всего 4-5 дней. К началу отопительного сезона, к 1 октября, необходимый объем угля будет полностью обеспечен. Логистика выстроена, договоры по поставке угля заключены до конца года.

В прошлом году мазутом Примтеплоэнерго обеспечивала Роснефть в рамках Постановления Правительства. Как планируется в этом году?

— Да, в прошлом году мазут нам поставляла Роснефть в рамках Распоряжения Правительства о едином поставщике топлива для нужд Приморского края. Поставки проходили своевременно, топливо мы получали высокого качества, гарантированно, в необходимом объеме и по хорошей цене. Все объекты предприятия были обеспечены в полном объеме.

В этом году, Президент РФ Владимир Путин подписал Поручение определить единственного поставщика мазута для КГУП "Примтеплоэнерго" до 30 июня 21 года. В настоящее время Проект распоряжения Правительства находится на согласовании с министерствами.

Анатолий Львович, в честь праздника расскажите о сотрудниках? Кто к вам идет работать? Какие цели преследуют, ведь ни романтики, ни хороших зарплат на котельных нет?

— Люди – это наше все. Работа сложная и не всегда благодарная, сотрудники у нас преданные. 11 тысяч человек обеспечивают теплоснабжение в крае. Мы, конечно, стремимся повышать зарплату, в планах до конца года увеличить оплату труда рабочим специальностям.

Трудиться к нам идут, в основном, люди старшего поколения. Хотелось бы больше молодежи, поэтому и поставили цель повысить заработную плату. У нашего предприятия есть важный плюс – это стабильность. И кроме того, мы постоянно обучаем коллектив. Даем возможность развиваться, получить высшее образование за счет предприятия, повышать профессионализм. Надеемся, что это поможет привлечь молодые кадры.

Сфера ЖКХ – непростая. Людям всегда хочется, чтобы в домах было еще теплее и наши сотрудники максимально стараются обеспечить качественное теплоснабжение. Однако на этот процесс влияют много факторов. В том числе, потери в ветхих теплосетях. Одномоментно поменять все трубы мы не можем, поэтому делаем это планомерно, постепенно улучшаем качество наших услуг. Впереди еще большая работа.



Краевое предприятие Примтеплоэнерго 9 августа отмечает 18 лет со дня образования. Фото: предоставлено Примтеплоэнерго

Анатолий Львович, Анатолий Львович, что пожелаете коллективу в этот день?

— У нас замечательный коллектив. Хочу поблагодарить каждого за труд, пожелать здоровья, профессиональной реализации, сохранить любовь к своей профессии. Помнить, что наша работа всегда значима для людей. И эта та область, которая будет востребована всегда. Ждем молодых сотрудников для работы в современных модернизированных котельных. Молодежь, добро пожаловать в Примтеплоэнерго!