Из-за бездействия УК квартиры жильцов дома на Эгершельде топит второй тайфун подряд (ФОТО)

Заявление о том, что кровля здания требует срочного ремонта, жители Сипягина написали еще две недели назад (ВИДЕО)

Тафун нанес серьезный ущерб жильцам дома на Эгершельде. Фото: ИА PrimaMedia

Тайфун нанес серьезный ущерб жильцам дома на Эгершельде из-за бездействия местной УК

Жители дома по ул. Сипягина, 26 во Владивостоке уже второй раз за последние две недели серьезно пострадали от сильных ливней. На этот раз дырявая как решето кровля пропустила потоки воды прямо в квартиры верхних этажей. По словам жильцов, всю ночь они боролись с потопом и вспоминали крепким словом УК "Фрунзенского района", в которую еще две недели назад было направлено заявление о необходимости срочного ремонта крыши, сообщает ИА PrimaMedia.

"Всю ночь с потолка лились потоки воды. У соседей ручьи вытекали прямо из розеток и выключателей, вода пузырями повисла в подвесных потолках. В моей квартире больше всего пострадала кухня. Ущерб нанесен большой — необходимо менять обои, полы, полки, только что установленную кухню нужно демонтировать и устанавливать заново", — поделился житель квартиры на 9 этаже дома по ул. Сипягина, 26 Михаил.

Он подчеркнул, что еще 24 июля жильцы написали заявление в УК "Фрунзенского района" о том, что прохудившаяся кровля уже стала причиной затопления квартир на 9, 8 и 7 этажах. В целях предотвращения ситуации, собственники призывали УК провести срочный ремонт кровли. Тогда жильцам дома пришлось самим с ведрами и ковшами ходить по крыше и вычерпывать воду из образовавшихся "озер". Однако после этого никаких действий со стороны управляющей организации не последовало. И ситуация повторилась, но с еще большими последствиями.

Тафун нанес серьезный ущерб жильцам дома на Эгершельде. Фото: ИА PrimaMedia Тафун нанес серьезный ущерб жильцам дома на Эгершельде. Фото: ИА PrimaMedia Тафун нанес серьезный ущерб жильцам дома на Эгершельде. Фото: ИА PrimaMedia Тафун нанес серьезный ущерб жильцам дома на Эгершельде. Фото: ИА PrimaMedia Тафун нанес серьезный ущерб жильцам дома на Эгершельде. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 5

Как подчеркнул в беседе с агентством Михаил, он собрал достаточную нормативно-правовую базу, доказывающую неправомерные действия УК.

"В соответствии с Приложением № 2 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилого фонда, утвержденных Постановлением Госстроя №170, протечки в отдельных местах кровли должны устраняться в течение суток, — цитирует нормативные документы горожанин. — Первая протечка была 23 июля 2019 года, заявление в ООО "УК Фрунзенского района" было подано 24 июля 2019. 7 августа 2019 года протечка крыши повторилась, квартире нанесен ущерб. Однако ООО "УК Фрунзенского района" не предпринимает никаких мер по устранению".

По мнению жителей дома, бездействие УК "Фрунзенского района" образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 7.22 КоАП РФ. Собственники требуют уполномоченные органы провести проверку и привлечь виновных к ответственности. Потерпевшие также будут требовать возмещения расходов на ремонт.

На официальный запрос СМИ от ИА PrimaMedia, направленный на имя директора управляющей компании 24 июля, ответа до сих пор не последовало. Получить устные комментарии о сроках ремонта кровли жилого дома от представителей компании также не представилось возможным.