"Строительство является одним из самых сложных производств – твой результат виден всем"

Как работа стала делом всей жизни – рассказал генеральный директор компании "Строй-Сервис" Виктор Сова

Генеральный директор компании "Строй-Сервис" Виктор Сова. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Завод "Скит" расположился в живописном месте на окраине села Горные Ключи на границе Кировского и Лесозаводского районов Приморского края. Здесь добывают минеральную воду и доносят ее до потребителей Дальнего Востока, сохраняя природную чистоту и целебные свойства. Сейчас трудно представить, что на месте завода когда-то был болото. Более 25 лет здесь находится самое современное и технологически оснащенное предприятие розлива и упаковки газированной и негазированной минеральной воды, а также газированных напитков на Дальнем Востоке.

Немало сил в завод вложила компания ООО "Строй-Сервис", которая входит в состав предприятий Slavda Group. Особенность "Строй-Сервиса" в группе компаний состоит в том, что она занимается строительством новых объектов и сооружений для завода "Скит", а также строительными работами и капитальными ремонтами.

Генеральный директор компании "Строй-Сервис" Виктор Иванович Сова рассказал корр. ИА PrimaMedia как ему удается заниматься ремонтом не только на заводе и в поселке, но и в Лесозаводском городском округе и Кировском районе.



Продукция завода "Скит". Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Виктор Сова, генеральный директор ООО "Строй-Сервис", можно назвать старожилом завода. Ведь Виктор Иванович начал свой карьерный путь как раз с завода "Скит", все здания предприятия наш собеседник разработал и построил своими руками.

Проходя по заводу, можно лишь восхищаться его масштабностью. Общая площадь зданий более 83 тыс. кв. метров. В настоящее время здесь работают пять линий, одна из них — европейская комплектная линия розлива минеральной воды и безалкогольных напитков, установленная в 2009 году, выпускает 12 тысяч полуторалитровых ПЭТ-бутылок продукции в час, а по формату 0,5 литра производительность может доходить и до 13,6 тысяч бутылок.

Виктор Иванович вспоминает время, когда вместо большого завода была пустая площадка. Сейчас "Скит" является одним из самых крупных заводов по производству минеральной воды безалкогольных напитков на Дальнем Востоке.



Производство. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

– При мне проводилась отсыпка площадки для завода. Все, что сейчас есть на площадке, все здания и сооружения, построила наша компания. Также мы занимаемся увеличением площадей, например, в том году построили еще один склад. Со временем происходит износ и приходится ремонтировать сооружения. А вообще все, что было построено – все сохранилось. Только делаем косметический ремонт, – рассказывает Виктор.

– Строительное производство одно из самых непростых и заметных работ. Ты видишь результаты своего труда. Также она опасна, работают механизмы и установки, – говорит наш собеседник.

Виктор Иванович рассказывает, что свою работу он любит и уважает, поэтому прикладывает максимум усилий, чтобы сделать ее качественно.

Производство. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Производство. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Производство. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Производство. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia 1 / 4

– Мне нравится то, чем я занимаюсь. Я горжусь объектами, которые построил на территории нашего поселка. С удовольствием выполняю свою работу и стараюсь сделать так, чтобы она была качественной, а также, чтобы не было нареканий, – подчеркивает Виктор Сова.

На завод приходят работать как квалифицированные работники, так и самоучки. По словам нашего собеседника, сейчас многие занимаются самообразованием и при этом без проблем продвигаются по карьерной лестнице.

– Наступило такое время, когда нет профессиональных училищ. Выполнение рабочей силы, практически, оно приходит самобытное, то есть где-то что-то увидел, поработал и набрался опыта. А так профессионалов очень мало – все самоучки, – рассказывает Виктор Сова.

В регионе "Строй-Сервис" также работает по программе ремонта многоквартирных домов. В основном – ремонт крыш в Лесозаводском и Спасском районах.

Производство. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Производство. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia 1 / 2

– Для нас такая работа считается почетной, потому что после нас остается то, что хочет видеть человек. Будь это производственное здание, квартира или гараж. Для нас хорошо выполненная работа – когда крыша не протекает. Тогда мы рады, что избавили заказчика от проблемы, – говорит наш герой.

Сейчас Виктор осваивает новое направление и занимается логистикой. На базе завода действует автопарк, который позволяет регулировать вывоз продукции – это второе подразделение в ведении Виктора Ивановича. Доставка природной питьевой воды доставляется клиентам Приморского и Хабаровского краев.

Виктор признается, что часто задерживается на работе и держит производственный процесс на контроле в выходные дни. Все потому, что не может оставить без присмотра свое подразделение.

– Я живу недалеко от производства и в выходные бываю на работе. Автопарк требует особого внимания, необходимо следить за ремонтом машин, подготовкой техники контролировать вывозку продукции. Работа в "Скит" всегда считалась среди населения престижной и почетной. Если работаешь в "Скит", то это всегда значило, что достойная заработная плата, социальные льготы. У работников завода есть полная уверенность в завтрашнем дне, – говорит наш собеседник.



Генеральный директор компании "Строй-Сервис" Виктор Сова. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Проект "Человек труда"создан по инициативе Союза журналистов России, проводится при поддержке губернатора Приморского края. Стратегический партнер проекта — Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Партнеры – ПАО "ВМТП", ООО "Приморскуголь", ООО "Русская Рыбопромышленная Компания", Slavda Group. Сайт проекта http://человектруда.рф/.