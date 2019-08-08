Участники "Летних вечеров 50+" не испугались прогноза синоптиков (ФОТО)

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Участники "Летних вечеров 50+" не испугались прогноза синоптиков (ФОТО)

Ответственное общество

"Летние вечера 50+" продолжаются во Владивостоке и других городах края. Накануне очередной спортивно-танцевальный вечер состоялся на площадке у краевого Дома молодежи, сообщает ИА PrimaMedia.

Принять участие в танцевальных вечеринках на воздухе по средам может любой желающий, независимо от возраста – хотя в первую очередь социальный проект, который успешно реализуется во Владивостоке уже третий сезон, адресован пенсионерам и направлен на повышение качества их досуга. Каждая встреча начинается со спортивной разминки, которую проводит заместитель директора краевого Дома молодежи Анжелика Николаева. Пенсионеры с удовольствием выполняют несложные упражнения под музыку и разучивают новые танцы – настоящие кадрили и чарльстоны. По итогам разминки ведущие выбирают "короля" и "королеву", проявивших наибольшую активность, и вручают им сувениры.

Проект танцевальных вечеров для людей "серебряного" возраста оказался таким популярным, что его организаторы, автономная некоммерческая организация "Центр социального обслуживания "Родные люди", занялась масштабированием этой инициативы на другие территории Приморья. В первом конкурсе президентских грантов 2019 года проект получил поддержку в размере около 2 млн рублей. С июля по сентябрь в 24 городах и селах Приморья будут организованы 100 культурно-досуговых вечеров. Организаторам помогают волонтеры – они информируют людей о готовящихся мероприятиях и непосредственно участвуют в их проведении.

Во Владивостоке "Летние вечера" (0+) проходят каждую среду с 18 до 20 часов на танцевальной площадке перед Домом молодежи, последняя встреча нынешнего сезона состоится 4 сентября.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Ответственное общество". Цели проекта — регулярно информировать широкую аудиторию деятельности приморских НКО, помочь социально ориентированным некоммерческим организациям обрести голос в медийном пространстве, способствовать формированию социальной ответственности у молодого поколения приморцев.

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8.08.2019

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