Секретарь СЖР Роман Серебряный выступит экспертом медиафорума "Доброе слово" в Биробиджане

На мастер-классах сертифицированный медиатренер расскажет, как стать универсальным журналистом и создавать востребованный контент в соцсетях

Секретарь СЖР Роман Серебряный. Фото: из открытых источников

Одним из экспертов предстоящего Второго Дальневосточного православного медиафорума "Доброе слово" (6+) в Биробиджане станет сертифицированный медиатренер, секретарь Союза журналистов России (СЖР) Роман Серебряный. Он проведет два мастер-класса. Один из них будет посвящен созданию интересного, востребованного и актуального контента для соцсетей. Другой – конвергентности и мультиформатности современной журналистики. Напомним, Медиафорум пройдет в Биробиджане 14-15 сентября при поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2018-2019", сообщает сетевое издание "Информационное агентство EAOMedia".

— Я никогда не был в Биробиджане, поэтому мне все будет интересно. Что касается названия форума, то действительно первым было слово, и хотелось бы, чтобы это слово было добрым. Сегодня в медиа все пытаются зарабатывать, а негативный контент приносит гораздо больше трафика. Именно поэтому сейчас, когда каждый считает себя журналистом, порой людям не хватает добрых слов.

Люди устали от негатива, им хочется услышать позитивную информацию. Но ее нужно гораздо интереснее подавать, а не просто доносить на уровне пресс-релизов. И это как раз предмет для разговора: как подавать позитивные новости, то самое доброе слово, чтобы это было востребовано у читателей, зрителей, слушателей, пользователей.

По поводу мастер-классов: хотелось бы, чтобы на них присутствовали журналисты, руководители пресс-служб, секретари, то есть те, кто профессионально работает в информационном поле.

В первом кейсе я бы хотел рассказать, дать конкретные знания, как делать контент для социальных сетей, чтобы он был востребован, интересен, актуален. В соцсетях присутствует самая разная аудитория, и не обязательно только молодежь. Люди задают вопросы, общаются с властью, представителями религиозных организаций, друг с другом.

И здесь надо понимать, как средствам массовой информации или тем, кто пытается спозиционировать свою компанию, свое дело, представлять себя в соцсетях, как им строить стратегию своего продвижения, выбирать аудиторию, взаимодействовать, как быть с негативным контентом (комментариями). И самое главное, как это сделать, не заказывая это у дорогостоящих агентств, а самостоятельно, имея пару приложений, телефон и компьютер.

На второй секции мы поговорим о конвергенции. Это, скорее, больше интересно для журналистов, потому что сейчас все форматы, так или иначе, объединяются либо пересекаются. Журналисты стали конвергентными, и уже не нужны отдельно фотограф, отдельно человек, который пишет текст. В большей степени необходим универсал.

Поэтому поговорим о том, как без особых затрат стать таким универсалом, который вооружен одним телефоном или фотоаппаратом и при этом делает самый разный контент. Как определиться, какой контент и в каком случае нужно создавать: что лучше принести – фоторепортаж, видеосъемку или сделать развернутую статью.

Также необходимо понимать, что один и тот же журналист должен уметь делать материалы для разных площадок. А это, как правило, разные аудитории. Нельзя угощать одним и тем же блюдом и подростков, и пенсионеров, и мам, и детей. Нужно уметь готовить разные блюда, чтобы каждому было вкусно, — рассказал Роман Серебряный.