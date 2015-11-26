На выходных в Приморье похолодает

Дожди пойдут на убыль и сохранятся лишь в отдельных районах
Общество 12:40
Погода. Фото: ИА PrimaMedia

Температурный фон понизится в Приморье на выходных. Дожди пойдут на убыль и сохранятся лишь в отдельных районах. В ночные часы +15…+22°C, на востоке будет прохладней. Днем в субботу фон максимальных температур составит +20…+27°C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

В воскресенье ночью будет усиливаться отрог охотского антициклона, дожди в Приморье прекратятся, и минимальная температура понизится еще на 2–4 градуса. Днем 11 августа атмосферное давление над Приморьем будет падать. С запада во второй половине дня подойдут новые фронтальные разделы, местами начнётся дождь. С фронтами придет более тёплая воздушная масса, и день станет теплее, чем в субботу.

Во Владивостоке выходные дни ожидаются преимущественно облачными, со свежим юго-восточным ветром. Возможна морось. Станет прохладней, минимальная температура +16…+19°C, максимальная +19…+22°C.

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