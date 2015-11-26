"Старый слоган есть: Молодость и опыт – это про нас"

Заведующий производством завода "Скит" Виктор Грисько – в проекте "Человек труда"

Виктор Васильевич Грисько. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Завод ООО "Скит" группы компаний "Славда", расположенный в поселке Горные ключи на границе Кировского муниципального района и Лесозаводского городского округа Приморья, обеспечивает жителей Дальнего Востока природной питьевой водой и напитками на ее основе знаменитого Глазовского месторождения. В настоящее время на заводе работают пять линий, одна из них – европейская комплектная линия розлива минеральной воды и безалкогольных напитков, установленная в 2009 году. Она выпускает до 12 тысяч полуторалитровых ПЭТ-бутылок продукции в час, а по формату 0,5 литра производительность может доходить и до 13,6 тысяч бутылок.

На сегодняшний день ООО "Скит" – один из самых крупных заводов по производству природной питьевой воды и безалкогольных напитков на ее основе на Дальнем Востоке.

А работники завода – люди, которые по-настоящему преданы своему делу и прикладывают все силы, чтобы предприятие развивалось. Ярким примером является Виктор Васильевич Грисько, заведующий производством завода "Скит" и наш герой медиа-проекта "Человек труда".



Продукция завода "Скит". Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Виктор Васильевич Грисько заведует целым производством, в его ведении – организация производства, распределение людей по процессам, соблюдения стандартов высокого качества и санитарных норм.

Виктор Васильевич пришел на предприятие в 1991 году, когда завод строился.

– Тогда не было ни одного здания, только начинали отсыпать площадку и дорогу. А импровизированным офисом у нас был вагончик. Строительство шло бодро, возводились сооружения завода. В итоге пришли к тому, что сейчас видим – современное мощное производство, – говорит наш собеседник.

Наш герой рассказывает, что с самого начала, когда строился завод, упор делался на современные производственные линии. По словам Виктора Васильевича, на момент запуска завода технологическое оборудование было итальянского производства и одним из самых передовых.

Завод "Скит" в Лесозаводске. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Завод "Скит". Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Цех по производству воды завода "Скит". Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia 1 / 3

Первую бутылку воды произвели в 1994 году, тогда и запустили завод, который с каждым годом совершенствуется. Со временем он вырос в мощное современное предприятие.

Да и в коллективе за это время сложился "костяк", который работает до сих пор, рассказывает Виктор Васильевич.

– Персонал, который работает на производстве в большинстве своем – это люди со стажем 20 лет. Конечно, также есть молодые специалисты, которые только начали свой карьерный путь, – говорит наш собеседник.

Количество рабочих мест увеличилось, так как завод установил новые производные линии. Также в связи с тем, что увеличивается ассортимент готовой продукции, появилась потребность в персонале. Стоит отметить, что молодые люди с удовольствием идут работать, для местных жителей это не только престижная работа, но и интересная.

Цех по производству воды завода "Скит". Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Цех по производству воды завода "Скит". Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Цех по производству воды завода "Скит". Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia Цех по производству воды завода "Скит". Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia 1 / 4

– Старый слоган есть: "молодость и опыт" – это как раз про нас. Есть люди, которые работают достаточно давно, а есть молодые специалисты, которые недавно пришли, проявляют инициативу, осваивают процессы. Естественно, для новичков требуется период обучения, мы уделяем этому особое внимание, а старшие коллеги всегда готовы прийти на помощь. Коллектив у нас хороший, поддерживают друг друга, – рассказывает Виктор.

По словам нашего собеседника, на предприятие молодые специалисты могут поработать на разных линиях оборудования, чтобы понять, какая работа именно им по душе.

– Есть те, кто интересуются смежными профессиями. Если человек изучает разные процессы, то это сказывается на его заработной плате. А по карьерной лестнице можно быстро подняться, если стараться. Все зависит от человека и его желаний, – говорит наш герой.

А что касается карьерной лестницы, то здесь есть даже яркие примеры. Виктор Васильевич рассказывает, что были случаи, когда люди устраивались грузчиками, а в итоге становились начальниками смен или операторами сложных машин.



Заведующий производством завода "Скит" Виктор Грисько. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Проект "Человек труда"создан по инициативе Союза журналистов России, проводится при поддержке губернатора Приморского края. Стратегический партнер проекта — Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Партнеры – ПАО "ВМТП", ООО "Приморскуголь", ООО "Русская Рыбопромышленная Компания", Slavda Group. Сайт проекта http://человектруда.рф/.

