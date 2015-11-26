Во Владивостоке на время ВЭФ закроют для автомобилей улицу Батарейную

Связано это с проведением концертов и благотворительной акции на набережной Спортивной гавани (СХЕМА)

Схема. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Одной из культурных площадок во время Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября, станет набережная Спортивной гавани. Здесь запланировано проведение концертов и благотворительной акции. В связи с этим будут вводиться временные изменения организации дорожного движения на улице Батарейной, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

"Просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и выбирать другие места для стоянки своих транспортных средств в указанные дни", — рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.

Так, ежедневно во время проведения ВЭФ во Владивостоке будут проходить концерты с участием лучших хореографических, инструментальных и вокальных коллективов Дальнего Востока. На 6 сентября на Спортивной набережной запланировано открытие Года индийской культуры, а на 8 сентября — проведение благотворительной акции "День доброго мороженого".

На улице Батарейной во время проведения мероприятий будут дежурить сотрудники полиции и волонтеры. Здесь также установят временные знаки, запрещающие стоянку автомобилей на определённые часы.