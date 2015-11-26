Во Владивостоке на время ВЭФ закроют для автомобилей улицу Батарейную

Связано это с проведением концертов и благотворительной акции на набережной Спортивной гавани (СХЕМА)
Общество 14:11
Схема. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Одной из культурных площадок во время Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября, станет набережная Спортивной гавани. Здесь запланировано проведение концертов и благотворительной акции. В связи с этим будут вводиться временные изменения организации дорожного движения на улице Батарейной, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

"Просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и выбирать другие места для стоянки своих транспортных средств в указанные дни", — рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.

Так, ежедневно во время проведения ВЭФ во Владивостоке будут проходить концерты с участием лучших хореографических, инструментальных и вокальных коллективов Дальнего Востока. На 6 сентября на Спортивной набережной запланировано открытие Года индийской культуры, а на 8 сентября — проведение благотворительной акции "День доброго мороженого".

На улице Батарейной во время проведения мероприятий будут дежурить сотрудники полиции и волонтеры. Здесь также установят временные знаки, запрещающие стоянку автомобилей на определённые часы.

Написать автору
дороги ВЭФ

В центре Владивостока меняют бордюры

7 августа, 18:54

Туристический автобус угодил в яму в центре Владивостока

6 августа, 17:26
Примтеплоэнерго – 18 лет: успехи, планы и достижения
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia