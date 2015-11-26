На Сахалине проходит гастрономический марафон Дары морей в рамках фестиваля Остров-Рыба

Марафон продлится до 31 августа и плавно перейдет в фестиваль "Остров рыба"

Гастрономический марафон "Дары морей" в Южно-Сахалинске продолжается. Фото: пресс-служба администрации Южно-Сахалинска

Гастрономический марафон "Дары морей" (12+) на Сахалине радует островитян и гостей уникальной кухней. Рестораны Южно-Сахалинска и других городов области, отделы кулинарии предприятий розничной торговли предлагают своим посетителям необычные блюда из сахалинских деликатесов. Шеф-повара заведений общественного питания, заявившиеся к участию в марафоне, вот уже неделю предлагают гурманам оценить свои специальные рецепты, включающие все основные конкурсные ингредиенты. Марафон стартовал 1 августа и продлится до конца месяца, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Южно-Сахалинска.

Изысканные угощения из кальмара, лосося, камбалы в сочетании с пикантными соусами и нестандартными гарнирами южносахалинцы могут попробовать в течение всего августа по цене, не превышающей 350 рублей.

Узнать фестивальные блюда, созданные по мотивам рецептов французской, итальянской, паназиатской и русской кухни, гости кафе, ресторанов и сетевых супермаркетов могут по специальному логотипу. Перечень участников и меню представлены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в тематическом разделе, посвященном гастрономическому фестивалю "Остров-рыба".

Гастрономический марафон "Дары морей" в Южно-Сахалинске продолжается. Фото: пресс-служба администрации Южно-Сахалинска Гастрономический марафон "Дары морей" в Южно-Сахалинске продолжается. Фото: пресс-служба администрации Южно-Сахалинска 1 / 2

В этом году географию события расширило кафе "Барeasta" из Ноглик. Над его специальным меню трудились профессионалы Сахалинской ассоциации кулинаров и рестораторов "Сакура" Валерий Ковалев, Павел Носатов и Борис Склизков. Они много экспериментировали с вариациями приготовления рыбы и морепродуктов. Применив опыт путешествий в азиатские страны, повара создали блюда, которые придутся по вкусу их гостям. Так, жители Ноглик смогут попробовать традиционную тайскую лапшу вок с кальмаром и стручковой фасолью под сладковато-имбирным соусом терияки, нежное филе камбалы под густым томатным соусом путанеска с ароматом маслин и анчоусов, а также эксклюзивный фишбургер с острыми нотками приправ в сочетании со свежими овощами.

Южно-сахалинским ценителям высокой кухни ресторан "Рыба моей мечты" предлагает творения шеф-повара Дмитрия Мележика: хрустящую брускетту с лососем собственного посола, ароматную камбалу с сезонными овощами и щупальца кальмара со знаменитой сахалинской ламинарией и яйцом пашот.

— Для начала на сильном огне быстро обжариваем морскую капусту, чтобы придать ей более выраженный и насыщенный вкус. Щупальца кальмара, предварительно замаринованные в соевом соусе с пикантным имбирем, панируем в картофельном крахмале и на пару секунд опускаем во фритюр. Так корочка получится хрустящей, а кальмар останется мягким. Блюдо украшаем свежей зеленью и яйцом пашот. Его необходимо отварить особым образом, без скорлупы. Белок быстро схватывается, а желток остается жидким, кремообразным, — поделился секретом приготовления Дмитрий Мележик, шеф-повар ресторана "Рыба моей мечты".

Напомним, первый гастрономический марафон "Дары морей" продлится до 31 августа. Он проходит в рамках фестиваля "Остров-рыба", который традиционно приурочен к празднованию Дня города Южно-Сахалинска. Финальным аккордом станет большой гастрономический праздник с культурной и развлекательной программами, работой рыбного маркета, зоны фуд-корта, дегустациями, награждением победителей конкурсов и участников мероприятий.