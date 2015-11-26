На придомовых территориях города появились детские и спортивные площадки или новый асфальт

В Артеме по губернаторской программе уже благоустроили более 10 дворов. Фото: пресс-служба администрации Артема

Работы на нескольких объектах, вошедших в программу "1000 дворов", завершились в Артеме. На придомовых территориях города появились детские и спортивные площадки или новый асфальт. Ход работ контролировали сами жители, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В этом году в муниципалитете по краевой программе "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края" благоустроят 60 дворов, причем 37 отремонтируют капитально – заменят бордюры, асфальт, при необходимости сделают ливневую канализацию. В еще 14 дворах установят спортивные площадки, в девяти – детские.

"По более чем 10 адресам в Артеме работы уже завершены. Строители привели в порядок дворы по улицам Кирова, 54, 74/1, Норильская, 6, и другие", – добавили в администрации города.

Параллельно губернаторской программе в городе ведется ремонт дворов по национальному проекту "Жилье и городская среда". По нему до конца года будет благоустроено 15 придомовых территорий, на семи из них уже начаты работы.

Напомним, программа "1000 дворов" стартовала по инициативе Олега Кожемяко. На основе заявок от жителей был составлен перечень из 1000 дворов, которые благоустроят по всему Приморью в 2019 году. На это в краевом бюджете предусмотрели 1,2 миллиарда рублей. Еще почти 150 дворовых территорий приведут в порядок благодаря "Жилье и городская среда" – из бюджетов всех уровней в этом году на его реализацию направлено более 650 миллионов рублей.

По словам врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, почти 400 дворов по обоим программам уже благоустроены.

"Работы ведутся почти на всех запланированных объектах, за сроками выполнения следят как органы власти, так и сами жители. Все отставания, которые имеются, в частности, из-за погоды, подрядчики будут наверстывать", – подчеркнула она.