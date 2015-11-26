Единоросы проверили благоустройство сквера во Владивостоке

Строители должны закончить работу до 1 октября

Сквер имени Анны Щетининой. Фото: vlc.ru

Представители партии "Единая Россия" во Владивостоке вновь побывали в сквере имени Анны Щетининой и проверили, что уже сделано к этому дню. Подпорная стена уже готова наполовину, сообщает ИА PrimaMedia.

Благоустройство сквера имени А.И. Щетининой идет в соответствии с утвержденным графиком. Рабочие устанавливают подпорную стену, а затем займутся общественным пространством. Об этом сегодня, 8 августа, сообщило руководство управления дорог и благоустройства администрации Владивостока в ответ на обращение сопредседателя общественного совета партпроекта "Городская среда" в Приморском крае, члена генсовета "Единой России" Майи Шалуновой.

По информации регионального отделения ЕР, поводом для письма в мэрию стали обращения граждан. Поэтому сейчас члены партии держат на контроле ход строительных работ в этом сквере, который назван в честь первой в мире женщины — капитана дальнего плавания. 18 июля туда приезжал сопредседатель регионального общественного совета партпроекта "Городская среда" Михаил Веселов вместе со сторонниками "Единой России".

Партийцы провели визуальный осмотр сквера и встретились с представителем генерального подрядчика Андреем Номаконовым. Он рассказал: из-за выпадения летних осадков на ремонтируемом участке размыло грунт, но теперь для его поддержания возводятся укрепления, а в будущем там посадят растения, которые также помогут зафиксировать положение грунта.

В своем обращении в пресс-службу администрации Владивостока Майя Шалунова попросила уточнить текущее состояние работ на объекте после обрушения грунта. В мэрии ответили: укрепление откоса идет ежедневно и в соответствии с графиком. Согласно проекту для укрепления откоса необходима установка подпорной стены, которая должна быть расположена у подножья сквера. В настоящее время ее возведение выполнено на 50%.

В соответствии с паспортом объекта благоустройство сквера должно быть закончено к 1 октября этого года, и представители ЕР собираются участвовать в приемке территории.