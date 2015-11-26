На юбилейном ВЭФ презентуют "банк сельхозземель"

"Единый цифровой сервис управления землями сельхозназначения позволит выявлять неиспользуемые или используемые не по назначению земли, обеспечивать подачу заявок на предоставление участков, создать единые базы, унифицированные требования. Мы должны с умом подходить к распределению ресурсов, а не по принципу "где захотел, там и раскопал", – отметил министр Александр Козлов.
В настоящее время в геосервис загружены 1876 земельных участков сельскохозяйственного назначения на территории Амурской области и Приморского края. По карте предприниматели смогут выбрать регион, посмотреть наличие типов сельскохозяйственных земель в муниципалитете, увидеть, какой они площади, где расположены. В базовой карточке земельных участков дается информация по проведенной инвентаризации, есть фотоматериалы и обзорное видео.
"Свободная земля предполагает постановку на кадастр и передачу инвесторам. Неиспользуемая земля – это такие участки, по которым заключены договоры аренды, но арендатор не выполняет условия договора. При выявлении этого инициируется процедура с участием муниципалитета по расторжению соглашения и дальнейшая передача земли другим инвесторам. Уже на данный момент мы обнаружили, что часть земли в ДФО не значится в кадастре, а часть не используется по назначению. Это порядка 2 млн гектаров", – прокомментировал руководитель департамента управления проектами АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Александр Павлов.
Он добавил, что компания проведет инвентаризацию земель и в других дальневосточных регионах.
Восточный экономический форум пройдет на острове Русском с 4 по 6 сентября. В рамках экспозиции Минвостокразвития РФ будет работать информационная стойка "Сервисы для инвесторов": по информации организаторов, там представят более десятка инструментов, благодаря которым инвестор сможет узнать, как получить господдержку, финансирование проекта, стать резидентом преференциальных режимов ТОР или Свободного порта Владивосток.