Обращение депутатов облдумы к Лимаренко: нужны дополнительные рейсы Москва- Южно-Сахалинск

Сейчас идут переговоры и согласование графика чартерных рейсов с компанией "Аврора"
Политика 13:05
Тематическое фото. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Сахалинская областная Дума обратилась к врио губернатора Валерию Лимаренко с просьбой оказать содействие в организации дополнительных авиарейсов по маршруту Москва-Южно-Сахалинск и обратно с 15 августа по 15 сентября. По словам спикера регионального парламента Андрея Хапочкина, обращение врио губернатором уже получено. И сейчас идут переговоры и согласование графика чартерных рейсов с компанией "Аврора", что позволит снять возникшее напряжение, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Сахалинской областной думы.

Кардинально проблема авиаперевозок будет решена, когда на Сахалин вернется компания "Аэрофлот".

— В течение года и региональное Правительство, и наш депутатский корпус не раз обращались в Правительство РФ, в адрес авиакомпании "Аэрофлот" с просьбой вернуть рейсы на остров. Мы принимали участие в рабочих совещаниях в Совете Федерации, — напомнил Андрей Хапочкин. — Но решающая роль в этом вопросе, принадлежит врио губернатора Валерию Лимаренко.

Обращение депутатов облдумы к Лимаренко: нужны дополнительные рейсы Москва-Южно-Сахалинск

Обращение депутатов облдумы к Лимаренко: нужны дополнительные рейсы Москва-Южно-Сахалинск. Фото: пресс-служба Сахалинской облдумы

Предполагается, что с 27 октября "Аэрофлот" запустит ежедневный рейс между Москвой и Южно-Сахалинском. В зимний период будут летать два рейса в сутки – "Аэрофлот" и "Россия", а в летнее время три: два рейса – компания "Россия", один – "Аэрофлот".

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