Дальневосточные кудоисты провели сборы на острове Рейнеке

Около трех десятков наставников и спортсменов ежедневно совершали по три тренировки в день и участвовали в теоретических занятиях
Спорт 10:54
Дальневосточные кудоисты провели сборы на острове Рейнеке. Фото: Федерация Кудо ДФО

Кудоисты Дальнего Востока провели сборы на острове Рейнеке с 28 июля по 4 августа под руководством главного тренера Федерации кудо ДФО Вячеслава Иванова (5 дан) и старшего тренера молодежной сборной Федерации кудо ДФО Андрея Черных (3 дан). Около трех десятков наставников и спортсменов ежедневно совершали по три тренировки в день, участвовали в теоретических занятиях, а свободное время посвящали прогулкам по живописному острову, купанию, рыбалке и общению с коллегами, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации Кудо ДФО

В учебно-тренировочные сборах дальневосточной федерации кудо приняли участие тренеры из Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Биробиджана, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре и поселка Архара.

Дальневосточные кудоисты провели сборы на острове Рейнеке

Дальневосточные кудоисты провели сборы на острове Рейнеке. Фото: Федерация Кудо ДФО

По отзывам участников учебно-тренировочные сборов, они не только узнали много нового и поделились опытом, но и зарядились энергией, чтобы с удвоенными силами с сентября приступить к тренировочному процессу в своих регионах.

Дальневосточные кудоисты провели сборы на острове Рейнеке

Дальневосточные кудоисты провели сборы на острове Рейнеке. Фото: Федерация Кудо ДФО

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