"Им совсем не стыдно": туристы из Китая замечены в массовой "охоте" на популярном пляже

На Русском острове они собрали целый контейнер добычи

Морепродукты. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

Массовым выловом мидий и морских ежей занимаются китайские туристы на приморских пляжах. Пользователи социальной сети Instagram поделились видео, на котором засняли гостей из Поднебесной, загружающих улов в большой пластиковый контейнер, сообщает ИА PrimaMedia.

В интернет-паблике news.vl опубликовали видео, на котором запечатлены китайские туристы, выгружающие крупный улов морепродуктов. По словам очевидцев, китайцы приехали в бухту Парис (о. Русский), арендовали сап и начали активно ловить морских ежей, мидий и устриц. Свой улов туристы без зазрений совести выгрузили в большой пластиковый контейнер.

Обеспокоенный пользователь, опубликовавший видео, поинтересовался у горожан, можно ли как-то остановить туристов, прежде чем они очистят приморские бухты от морских обитателей.

Горожане всерьёз опасаются, что такой энтузиазм в вылове морепродуктов может негативно повлиять на состояние морской фауны. Припомнили китайцам и то, как они пакетами вывозили камни из бухты Стеклянной, известной во всем мире благодаря кусочкам стекла и фарфора, которыми усыпан пляж.