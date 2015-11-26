"Им совсем не стыдно": туристы из Китая замечены в массовой "охоте" на популярном пляже

На Русском острове они собрали целый контейнер добычи
Это интересно 12:19
Морепродукты. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

Массовым выловом мидий и морских ежей занимаются китайские туристы на приморских пляжах. Пользователи социальной сети Instagram поделились видео, на котором засняли гостей из Поднебесной, загружающих улов в большой пластиковый контейнер, сообщает ИА PrimaMedia.

В интернет-паблике news.vl опубликовали видео, на котором запечатлены китайские туристы, выгружающие крупный улов морепродуктов. По словам очевидцев, китайцы приехали в бухту Парис (о. Русский), арендовали сап и начали активно ловить морских ежей, мидий и устриц. Свой улов туристы без зазрений совести выгрузили в большой пластиковый контейнер.

Обеспокоенный пользователь, опубликовавший видео, поинтересовался у горожан, можно ли как-то остановить туристов, прежде чем они очистят приморские бухты от морских обитателей.

Горожане всерьёз опасаются, что такой энтузиазм в вылове морепродуктов может негативно повлиять на состояние морской фауны. Припомнили китайцам и то, как они пакетами вывозили камни из бухты Стеклянной, известной во всем мире благодаря кусочкам стекла и фарфора, которыми усыпан пляж.

Написать автору
пляж (пляжная зона)

Прокуратура и МЧС нагрянули с проверкой на пляжи острова Русский

7 августа, 18:53

Роспотребнадзор проверит, чем дышат пассажиры набитого автобуса до Шаморы

7 августа, 16:37

Андреевка vs Ливадия: на каких пляжах отдыхают приморцы

7 августа, 09:10
Примтеплоэнерго – 18 лет: успехи, планы и достижения
‡агрузка...
‡агрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia