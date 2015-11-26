"Лайтовый" пилатес или тяжелая штанга? Во Владивостоке есть залы на любой запрос

Завсегдатаи клубов и профессионалы фитнес-индустрии рассказали, что находят владивостокцы на групповых и индивидуальных тренировках

В тренажерном зале. Фото: ИА PrimaMedia

Фитнес-индустрия в столице Приморья в последние годы развивается буквально семимильными шагами, стараясь успеть за растущим спросом населения на качественные услуги. Мода ходить в спортзалы уже прочно укрепилась не только в сегменте 30+, но и среди молодежи. Корреспондент ИА PrimaMedia побеседовал с профессионалами фитнес-индустрии и завсегдатаями клубов, чтобы с их помощью составить для читателей представление о разнообразии тренировок и подходов к занятиям спортом, а также выяснить, что ищут и находят владивостокцы в тренажерных залах.

Беглым сравнительным анализом самых популярных клубов Владивостока по просьбе агентства поделилась директор центра дополнительного образования в сфере фитнеса Анастасия Вершинина. В качестве первого примера хорошего тренажерного зала она привела молодой фитнес-клуб W-Prime, расположенный на Набережной. С самого начала своей деятельности этот клуб делает ставку на подготовку клиентов к различным соревнованиям по бодибилдингу и бодифитнесу. Итальянское оборудование, по словам Анастасии, заточено под профессионалов, и тренерский корпус составляют именно они – выступающие спортсмены. Соответственно, и клиенты в зал идут с запросами на скульптурирование тела.

В тренажерном зале. Фото: ИА PrimaMedia В тренажерном зале. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Среди клиентов тренажерных залов немало и таких, кто не стремится побеждать на состязаниях бодибилдеров, а просто хочет поддерживать физическую форму. Такие клиенты ценят в первую очередь безопасность, качество и комфорт. Подходящим для этого сегмента аудитории клубом Анастасия Вершинина назвала пригородный "Премьер Фитнес" с хорошим оборудованием. Сюда нередко приходят люди, которым нужно восстанавливаться после травм, имеющие особенности здоровья. Эксперт агентства заверила, что в этом зале основной принцип тренеров, как и у врачей – "Не навреди". Групповые тренировки здесь рассчитаны на человека, который только начинает свой путь в занятиях фитнесом. Кроме тренажеров в клубе есть аппарат для фитнес-тестирования "Омега", который не просто показывает клиенту состав жира и мышц в организме, но еще и уровень "застрессованности" организма. Чтобы избавить клиентов от лишнего стресса, инструкторы дают им соответствующие несложные, "лайтовые" задания, и лишь потом постепенно добавляют нагрузку.

Еще одной привлекательной новинкой эксперт считает "Геометрию фитнеса", расположившуюся рядом со стадионом "Строитель". Этот клуб с современным оборудованием облюбовала молодежь и, несмотря на отсутствие бассейна, сюда охотно приходят родители с детьми: к их услугам в "Геометрии фитнеса" есть большой детский тренажерный центр.

Спорткомплекс "Геометрия фитнеса". Фото: ИА PrimaMedia В тренажерном зале. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Ради бассейна многие люди ходят в клуб World Class на Батарейной. Впрочем, помимо бассейна здесь представлен широкий спектр услуг: есть и тренажерный зал, и сауны.

— У них огромная зона функционального тренинга, и есть потрясающая программа, которая фиксирует пульс человека во время тренировок, это значит, что тренировка может быть максимально результативной, — говорит Анастасия Вершинина. — Пока никто в нашем городе ничего подобного не ввел. И, конечно, далеко не каждый фитнес-клуб во Владивостоке может похвастаться наличием бассейна. World Class применяет трехступенчатую систему очистки воды специальными фильтрами и ультрафиолетом, а в ночное время дно бассейна чистит робот.

Есть большой бассейн и в спорткомплексе "Гавань" при гостинице — одном из старейших фитнес-центров Владивостока. По словам эксперта, первопроходцам сегодня приходится нелегко конкурировать с новыми залами на рынке динамично развивающейся фитнес-индустрии, но своя постоянная аудитория у них есть – как правило, это население близлежащих микрорайонов.

Среди "гигантов" фитнес-индустрии Владивостока нельзя не упомянуть сеть из трех спорткомплексов ВГУЭС "Чемпион", популярный среди студентов и не только.

— Огромный плюс "Чемпиона" в том, что их тренерский состав состоит из педагогов дополнительного образования. У нас в городе есть всего несколько центров дополнительного образования, которые дают курсы профессиональной переподготовки и могут учить "на тренера". Придя сюда, можно не сомневаться, что вы будете заниматься с квалифицированным тренером, имеющим документ государственного образца, — говорит Анастасия Вершинина.

Эксперт отметила также дружелюбную атмосферу сети придомовых фитнес-клубов Platinum, предлагающих разнообразные тренировки тем, кто рассчитывает экономить бюджет. Комфортно чувствуют себя клиенты и в другой небольшой сети "Импульс", объединяющей всего два клуба в разных районах города. При этом в одном из клубов сети помимо стандартных наборов групповых программ преподают кикбоксинг – делает это сам руководитель федерации кикбоксинга Артем Янчев.

В тренажерном зале. Фото: ИА PrimaMedia В тренажерном зале. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

Своими критериями выбора зала для тренировок поделилась постоянная посетительница городских фитнес-клубов Любовь Бирюк:

— Я сама являюсь фитнес-инструктором, и в качестве клиента посещала разные спортклубы Владивостока – крупные и маленькие. Могу сказать, что при выборе зала большинство людей руководствуется соображениями цены и местонахождения, но те, кто занимается долго и всерьез, в первую очередь идут "на тренера", а во вторую обращают внимание на цену и место. Хотя расположение, конечно, важно. Сначала я занималась в фитнес-клубе "Варяг", и в нем все меня устраивало. Когда абонемент кончился, по пригласительным мы сходили в Pasific Strong Gym в районе Зеленого Угла, но там меня не устроило соотношение качества тренажеров и цены абонемента. Далее я попробовала клуб W-Prime на Набережной – там все было отлично: и персонал, и тренажеры, и цена абонемента. Но мне не подходило расположение клуба: добираться вечером в центр с Луговой или с 3-й Рабочей не очень удобно. Из-за того, что рабочие перекопали летом улицу Шефнера, я не рассматривала неплохой клуб "Геометрия фитнеса" на Авангарде — добраться туда быстро мне было бы просто невозможно. В небольшом спортклубе "Метро" на Некрасовской не понравилось отсутствие окон – на меня такая атмосфера давит. На этот сезон я остановила свой выбор на "Чемпионе" — в нем просторный зал, хорошие тренажеры, много групповых программ, бассейн. Единственный минус – платная парковка.



В тренажерном зале. Фото: ИА PrimaMedia

Важность роли тренеров подчеркнула Татьяна Козловская, старший преподаватель и методист школы Sport Box, которая занимается обучением инструкторов. По ее словам, многие клиенты спортклубов готовы следовать за "своим" тренером так же, как за проверенным парикмахером или семейным врачом.

— Заниматься самостоятельно, без инструктора в тренажерном зале, на мой взгляд, почти не имеет смысла – нужно иметь хорошие знания по анатомии и физиологии организма, но и в этом случае должен быть наблюдатель, консультант по технике занятий. Тренажерные залы, в отличие от групповых программ, подразумевают работу с весом. А для поднятия значительного веса нужна хорошая техника, — говорит она. — Инструктором может стать любой человек: как правило, они выходят из тех, кто сам занимается достаточно давно и всерьез увлечен фитнесом. Зачастую люди сначала делают это своей дополнительной профессией, а потом и единственной. Инструкторами становятся и бывшие спортсмены. Мой опыт работы в фитнес-индустрии – более 20 лет, я занималась набором персонала в три крупных владивостокских клуба, и сейчас продолжаю подбирать кадры для залов. Могу сказать: кадровая проблема в этой сфере существует. Некоторые молодые люди, успешно прокачав собственное тело, считают, что могут научить этому и других. Но без системного образования – я говорю не о документе, а о подготовке — ничего хорошего не получится.

Три года назад вышел закон, который обязал всех инструкторов тренажерных залов и групповых программ иметь сертификацию о дополнительном профессиональном образовании или переподготовке. Поэтому, несмотря на то, что стать инструктором по-прежнему может абсолютно любой желающий, требования к инструкторам в тренажерных залах изменились, к их подготовке стали относиться строже. Теперь в залах котируются дипломы государственного образца. Но самая лучшая оценка работы инструктора – достижения и здоровье его клиентов.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Вместе к здоровью". Цель проекта — познакомить широкую аудиторию с различными способами укрепления здоровья, с международными и национальными праздниками, имеющими отношение к охране здоровья, осветить мероприятия и проекты, способствующие повышению престижа здорового образа жизни среди приморцев.