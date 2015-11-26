Какие профессии нужны Приморью

Проверьте, как вы ориентируетесь в знании регионального рынка труда и системы профессионального образования
В учительской
Общество 7 октября, 09:37
Станки. Фото: ИА PrimaMedia

Вопрос выбора профессии – один из самых важных в жизни каждого человека. Даже в современном мире, где обучаться и повышать квалификацию приходится постоянно, выбор образовательного направления все равно остается судьбоносным для многих. Задумываться при этом следует в равной степени о собственных склонностях, способностях и востребованности будущей профессии. Небольшой тест ИА PrimaMedia призван дать молодым людям стимул к изучению рынка труда и профессионального образования региона.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "В учительской". Цель проекта — дать молодежи представление о богатстве выбора профессионального образования и ценности разных профессий, повысить престиж учителя в общественном сознании, информировать читателей о том, чем живут общеобразовательные школы и колледжи Приморского края.

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профессия, специальность

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