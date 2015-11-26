Лекцию проведет научный сотрудник научно-просветительного отдела Приморской картинной галереи Евгения Полуднева

Приморцам расскажут о весне итальянского возрождения. Фото: предоставлено галереей

Приморская государственная картинная галерея 10 октября в 19.00 приглашает на лекцию "Весна итальянского Возрождения" (12+) в рамках выставки "Боттичелли. Мастер универсального искусства" (0+). Лекцию проведет научный сотрудник научно-просветительного отдела Приморской картинной галереи Евгения Полуднева, сообщает ИА PrimaMedia.

При словосочетании "итальянское Возрождение" одним из первых воспроизводится в памяти имя Сандро Боттичелли. Боттичелли не был художником, определяющим рубежи искусства своей эпохи – скорее, он был уклонением от ее основного пути. Судьба живописца сполна испытала бури напряженной эпохи, а его искусство впитало в себя все ее противоречия.

На лекции участники поговорят о жизни и творчестве одного из самых самобытных художников Ренессанса – Алессандро ди Мариано ди Вани Филипепи, вошедшим в историю под именем Сандро Боттичелли.

Лекция "Весна итальянского Возрождения" пройдет 10 октября в 19.00 в Парадном зале Приморской государственной картинной галереи, ул. Алеутская, 12. Справки по телефону: (423) 241-06-10.

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.