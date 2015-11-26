Инвестиционный налоговый вычет поможет бизнесу Приморья, но надо идти дальше

Лидер приморских "делороссов" Алексей Тимченко рассуждает о драйверах развития экономики края

Лидер приморских "делороссов" Алексей Тимченко. Фото: предоставлено ПРО ООО "Деловая Россия"

Приморские предприятия, осуществляющие экономическую деятельность в наиболее значимых для экономики края отраслях промышленности и вкладывающие средства в развитие производства, смогут получать инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в краевой бюджет. Соответствующий закон был принят на очередном заседании Законодательного собрания Приморского края, проходившем в конце сентября. Корр. ИА PrimaMedia попросил прокомментировать эту новость председателя Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", общественного уполномоченного по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, территориях опережающего социально-экономического развития и иных особых экономических зонах Алексея Тимченко.

Проект закона Приморского края "О внесении изменений в Закон Приморского края "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий организаций" был внесен в краевой парламент губернатором Приморского края, напоминает официальный сайт ЗСПК. Законопроект подготовлен в целях реализации перечня поручений президента РФ, а также в соответствии с изменениями Налогового кодекса РФ, согласно которым с 2018 года появилась возможность для налогоплательщиков уменьшать суммы налога на прибыль организаций, подлежащие зачислению в бюджет субъекта, на инвестиционный налоговый вычет.

Инвестиционный вычет вправе применять организации, расположенные на территории Приморского края и осуществляющие виды экономической деятельности по наиболее значимым отраслям промышленности, влияющим в большей степени на развитие экономики региона, таким, как "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство машин и оборудования", "Строительство и ремонт судов", "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство", "Транспортировка и хранение" и другие направления.

— Приморский бизнес, региональное отделение "Деловой России" считает это решение своевременным, — считает лидер приморских "делороссов" Алексей Тимченко. – В настоящее время производство на Дальнем Востоке находится не в лучшей ситуации, во-первых, в силу ограниченного потребления на внутреннем рынке, а во-вторых, в связи со сложностью выхода на экспортный рынок АТР со своей продукцией. Поэтому любые шаги по снижению себестоимости продукции можно только приветствовать. А именно об этом идет речь, когда мы обсуждаем инвестиционный налоговый вычет, дающий возможность использовать часть прибыли на модернизацию производства либо на другие мероприятия по его улучшению. Это благоприятно скажется на цене и качестве производимого товара.

Как отметил собеседник агентства, региональное отделение "Деловой России" реализует проект "Сделано в Приморье", в котором принимает участие множество производственных предприятий несырьевого сектора. В рамках проекта постоянно обсуждаются формы поддержки местного производителя. Инвестиционные налоговые вычеты – из их числа. Другой вариант — в рамках краевой программы "Покупай приморское" даются какие-то преференции в рамках закона в пользу местных производителей.

— Мы постоянно говорим о том, что местное производство нуждается в поддержке и защите. Я думаю, за опытом далеко ходить не надо. В соседних странах, например, в Китае, очень часто поддерживают предприятия, которые нацелены на экспорт, нацелены на производство для внешнего рынка. И в то же время ограничивают импорт товаров из других стран, прежде всего с помощью так называемых "заградительных" пошлин, которые делают невыгодным ввоз иностранных товаров. Вот к этому нам, в принципе, и надо стремиться. Сегодня любая поддержка местного производства, тому же ориентированного на экспорт, очень важна. И мы постоянно говорим об этом, — отметил Алексей Тимченко.

При этом речь может идти не только о налоговых льготах или льготах, полагающихся резидентам территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Многие давно существующие предприятия не могут войти в ТОРы и "порто-франко", и, соответственно, находятся в неравных рыночных условиях с теми "новыми" компаниями, которые вошли в эти режимы – в основном это касается налогов на заработную плату (резиденты платят около 8%, а нерезиденты — порядка 30%). Поэтому одна из основных задач на сегодня – создавать налоговые льготы для региональной промышленности, которая не может попасть в особые экономические режимы.

— Говоря о формах поддержки предпринимательства в Приморье, я бы упомянул о банковском секторе, а точнее, о возможности для промышленных предприятий получать длинные кредиты по сниженным ставкам порядка 2-3%. Особенно это актуально в отношении крупных производственных предприятий, ведущих свою деятельность в таких важных для региона секторах, как, например, станкостроение и судостроение. Приморскому промышленному бизнесу нужна комплексная поддержка. Инвестиционный налоговый вычет – это правильно и хорошо, однако надо идти дальше, — подчеркнул Алексей Тимченко. – Возможны, например, какие-то фискальные каникулы для предприятий.

Увы, проблема появления новых видов административного давления на бизнес выходит сейчас на первый план. Об этом говорил сопредседатель "Деловой России", бизнес-омбудсмен Борис Титов на панельной сессии "Совершенствование национальной юрисдикции и защита прав инвесторов", проходившей в рамках пятого Восточного экономического форума (Владивосток, 4-6 сентября).

"Контрольно-надзорные органы нашли другие пути, как обойти контроль прокуратуры, и сегодня они проводят другие виды контроля, которые называются мониторинги, рейды, административные расследования. Все они проводятся вне контроля прокуратуры и не вносятся в реестр проверок", — сказал Борис Титов.

По мнению бизнес-омбудсмена, нужно запретить возбуждать административные дела по таким квазипроверкам.

— Проверки предприятий – дорога с двусторонним движением. Вопрос не о том, чтобы полностью освободить предпринимателей от всех проверок, а о том, что любые нормы и правила должны быть доступны для понимания, логичны и меняться вместе с изменением производственного прогресса, — прокомментировал Алексей Тимченко. – Один из принципов построения любой налоговой системы – это неизменяемость налогового законодательства в течение какого-то периода времени. Если регламентирующие акты меняются постоянно и быстро, планирование производства, средне— и долгосрочное, в принципе, невозможно. А для производственной компании очень важно планировать свою деятельность хотя бы на 10-15 лет вперед.

По мнению лидера приморских "делороссов", работу делегации "Деловой России" на ВЭФ-2019 следует оценить как весьма эффективную. Помимо участия Бориса Титова в сессии "Совершенствование национальной юрисдикции и защита прав инвесторов", следует упомянуть участие президент "Деловой России" Алексея Репика в традиционном бизнес-диалоге "Россия-Япония". Мероприятие привлекло более 350-ти российских и японских предпринимателей. Алексей Репик выступал в роли сомедоратора.

Ключевая тема бизнес-диалога в этом году была определена как "Россия и Япония: крупнейшие транспортные пути как инструмент для развития новых возможностей сотрудничества на Дальнем Востоке". В своем выступлении президент "Деловой России" Алексей Репик выразил надежду, что реализация проектов, связанных с развитием Северного морского пути, дальнейшее увеличение пропускной способности и рост эффективности Транссиба, связывающего Дальний Восток с Москвой, со странами Европы, будут способствовать масштабному увеличению пассажиро— и грузопотоков между крайними точками евразийского континента, что повлечет за собой трансформацию самой сути Дальневосточной экономики.

— На форуме "Деловая Россия" подписала большое количество соглашений на федеральном уровне. От имени организации Алексей Репик заключил немало соглашений и с японскими компаниями. В свою очередь Приморское региональное отделение "Деловой России" подписало соглашение со Сбербанком о сотрудничестве в сфере получения кредитов и кассового обслуживания. Такая работа бизнеса должна дополняться новыми преференциями со стороны правовых режимов их деятельности, поэтому эту историю нужно продолжать, прежде всего предусматривая меры поддержки для тех производственных компаний, которые лишены возможности войти в ТОРы и Свободный порт, — резюмировал Алексей Тимченко.