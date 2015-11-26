Трансформация грузовых ж/д перевозок на Дальнем Востоке

IT-технологии в сфере грузоперевозок оптимизируют транспортные расходы, улучшают работу парка и повышают эффективность бизнеса

Круглый стол ПГК. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Несмотря на снижение грузовой базы на полигоне Дальневосточной магистрали, один из крупнейших операторов вагонного парка в регионе – Владивостокский филиал Первой грузовой компании (ПГК) – за 8 месяцев 2019 года увеличил объем погрузки на 16%, до 3,16 млн тонн. Результаты работы компании и цифровую трансформацию на железной дороге обсудили на круглом столе, организованном компанией для партнеров во Владивостоке, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Стратегия развития

Директор филиала Виктор Осипов отметил, что наибольшего прироста объема перевозок удалось достичь в сегментах полувагонов (+21%) и цистерн (+20%). В частности, в сегменте цистерн положительная динамика связана с вводом второй очереди магистрального трубопровода "Восточная Сибирь-Тихий океан", по которому нефть начала поступать на Комсомольский нефтеперерабатывающий завод. ПГК обеспечила растущую потребность грузоотправителей в подвижном составе даже с учетом дефицита парка. Результата удалось достигнуть благодаря сокращению простоев под грузовыми операциями, увеличению числа маршрутных отправок и снижению порожнего пробега.

– Филиал обслуживает весь Дальний Восток. Каждый десятый вагон, погруженный в границах региона, принадлежит ПГК. Отсюда отправляется большое количество стратегически важных грузов, поэтому нам крайне важно оптимизировать рабочие процессы и усилить взаимодействие с клиентами. Используя передовой опыт мировых компаний, ПГК решает эти вопросы посредством IT-технологий. Новые инструменты, которые мы создаем, помогают работать в едином информационном пространстве, – отметил Виктор Осипов.



Директор Владивостокского филиала ПГК Виктор Осипов. Фото: предоставлено ПГК IT-решения экономят время и деньги



Специалисты ПГК представили партнерам новую разработку – приложение "Мобильный репортер". Его задача – оперативная оценка технического состояния крытых вагонов и уменьшение простоев парка. Если подвижной состав пришел поврежденным, клиенты оператора могут сделать фотографии через сервис на своем планшете или смартфоне и отправить специалистам компании. Они оперативно свяжутся для уточнения деталей, а также быстро отправят вагон в ремонт.

Еще одна новинка от ПГК – обновленный "Личный кабинет". Партнеры оператора могут узнать, где находятся груженые и порожние вагоны, найти подвижной состав по его номеру или номеру накладной, индексу, управлять погрузкой и выгрузкой, работать с договорами и создавать нужные отчеты. Система доступна на компьютере, на телефоне и делает весь процесс перевозки полностью прозрачным.

Кроме того, до конца года ПГК планирует полностью перейти на электронный документооборот. В компании рассчитывают, что новые IT-продукты повысят скорость принятия решений, влияющих на эффективность использования грузовых вагонов.

– Мы приветствуем инициативу ПГК по переходу на электронный документооборот. Для нас важно работать с документами в режиме реального времени. Используя "Личный кабинет", мы также увидели много плюсов. Вся информация выгружается, и ее можно применять в работе со своими партнерами. Это значительно сокращает время. Есть готовые таблицы, диаграммы, фотографии. Тем, кто еще не завел себе личный кабинет ПГК, рекомендую, а компании желаю и дальше идти по пути трансформации, – отметила генеральный директор компании "Бетта" Инна Токарева.



Генеральный директор компании "Бетта" Инна Токарева. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Директор компании "Рума" Борис Бутковский также отметил пользу автоматической выгрузки документов, которая позволила сократить время обработки фактур.

– ПГК, безусловно, выбрала правильный путь развития. Формат работы в сервисах очень удобный, – констатировал он.



Директор компании "Рума" Борис Бутковский. Фото: Илья Аверьянов, ИА PrimaMedia

Командная работа

По словам начальника Владивостокского агентства фирменного транспортного обслуживания Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Александра Волкова, ПГК сегодня активно поддерживает тренд на цифровизацию. Это положительно сказывается на совместных результатах работы.

– Одно из нововведений на дороге – перевод с бумажного на электронный вариант суточного клиентского плана. Теперь грузополучатели, минуя посредников, будут сами вносить данные по погрузке, – уточнил Александр Волков. – Это направление необходимо развивать, поэтому мы рассмотрим возможность подключения к системе не только грузоотправителей, но и таких крупных операторов, как ПГК. Так можно будет точечно рассчитывать подвод груженых и порожних вагонов.

Заместитель генерального директора ПГК по оперативной работе Александр Печурин поблагодарил коллег из РЖД и грузоотправителей за совместную работу по повышению эффективности работы вагонов. Он отметил, что, несмотря на сокращение парка цистерн в регионе на 1,5%, филиал смог увеличить объем перевозимых грузов. Это не значит, что на достигнутом нужно останавливаться.

– Необходимо продолжить работу по оптимизации графиков погрузки и выгрузки товаров. Это поможет подразделению вывозить имеющимся парком еще больше грузов. С точки зрения технологий перевозки, взаимодействия с сотрудниками железной дороги и клиентами Владивостокский филиал продвигается очень активно вперед, –отметил Александр Печурин.