В новой должности он будет отвечать за развитие бизнеса банка, реализацию стратегии розничного, среднего, малого и микро-бизнеса

Дмитрий Богданов возглавил Альфа-Банк на Сахалине. Фото: пресс-служба банка

Региональным управляющим Альфа-Банка в Южно-Сахалинске назначен Дмитрий Богданов. В новой должности он будет отвечать за развитие бизнеса банка в Южно-Сахалинске, реализацию стратегии розничного, среднего, малого и микро-бизнеса, усиление позиций Альфа-Банка в регионе, сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе банка.

"Альфа-Банк в Южно-Сахалинске демонстрирует высокие показатели по всем бизнес-направлениям. Уверен, назначение Дмитрия Богданова позволит сохранить эту положительную динамику и существенно усилит наши позиции в регионе. Дмитрий хорошо знает особенности регионального банковского рынка, имеет большой опыт управленческой работы", – говорит член правления, директор управления и развития сети Альфа-Банка Сергей Шевченко.

Справка: БОГДАНОВ Дмитрий. Родился в 1976 году в Южно-Сахалинске. Окончил Московский государственный университет коммерции по специальности "Юриспруденция". Свою карьеру в банковской сфере начал в 1996 году в филиале "Сахалинский" ОАО АБ "Инкомбанк", далее работал в региональных подразделениях Банка Москвы, ТрансКредитБанка, ВТБ24, где в разное время занимал должности от юрисконсульта до управляющего филиалом. Перед назначением в Альфа-Банк возглавлял территориальный офис "Сахалинский" ПАО Росбанк.