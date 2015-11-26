Задачу подготовки кадров для цифровой экономики обсудили на IT форуме во Владивостоке

В дискуссии приняли участие представители крупных компаний и вице-губернаторы Приморского края

Дмитрий Алексеев. Фото: ИА PrimaMedia

Заключительный день IT-форума прошёл во Владивостоке в минувшую субботу, 5 октября. Нехватку подготовленных специалистов обсудили на панельной дискуссии "Кадры для цифровой экономики", на которой высказались как менеджеры крупнейших бизнес-компаний (Сбербанк, Ростелеком, DNS), так и представители власти: вице-губернаторы Наталья Бондаренко и Сергей Максимчук, сообщает ИА PrimaMedia.

Заместитель генерального директора SAP CIS Алексей Петунин высказал свои предположения насчёт того, почему квалифицированных специалистов очень мало: по его мнению, университеты не могут поспевать за динамично меняющимся миром информационных технологий. Постоянно переписывать программу обучения сложно, а прогнозировать изменения в сфере IT на 4-5 лет вперед и вовсе невозможно.

А вот HR-директор "Ростелеком-Solar" Мария Сигаева предположила, что дело не столько в университетском образовании, сколько в школьном: она отметила, что многие выпускники плохо знают даже русский язык, не говоря уже об информатике. С этим резко не согласился генеральный директор DNS Дмитрий Алексеев, предупредив, что раз уж это дискуссия, то он выступит против: по его мнению, позиция "теперь молодёжь не та" довольно сомнительная.

– Все поколения говорят: вот мы в наше время... А я вот встречаю просто прекрасных детей, которые настолько талантливые и понимающие, что просто диву даёшься. И надо понимать, что проблема с кадрами – это проблема компаний, а не государства. Мы сами буквально на улице людей ловим и пытаемся их научить. Компания DNS создала целую школу программирования. Курс длится три месяца, в конце ученики сдают экзамен. Если сдают успешно, мы приглашаем в компанию. Мы так уже под 30 человек наняли, плюс много специалистов вышло на рынок, – рассказал Дмитрий Алексеев.

С мнением Алексеева согласился управляющий Приморским отделением Сбербанка Сергей Радюшкин. Он рассказал о магистерской программе, которую банк реализует совместно с ДВФУ. Прямо сейчас будущие магистры находятся в лаборатории Сбербанка в Москве, где трудятся над разработкой искусственного интеллекта, который в будущем сможет распознавать язык жестов. Эту технологию Сбербанк планирует использовать в своих отделениях.

Врио вице-губернатора Наталья Бондаренко, курирующая сферу образования, рассказала о необходимости введения так называемых "индивидуальных маршрутов". Она считает, что школьников, нацеленных на работу в IT, можно было бы освободить от изучения некоторых предметов из школьного курса – например, биологии. Но против такого подхода выступают консервативно настроенные родители, считающие, что учить надо всё, ведь раньше "всегда так делали". По мнению Бондаренко, люди на местах вообще очень боятся перемен, но есть и заинтересованные. Она рекомендовала спикерам связаться с директорами школ, которым интересно развитие IT-образования, и двигаться в этом направлении вместе.

– Это, пожалуй, самая важная сессия за всё мероприятие. Есть некоторая проблема с кадрами, с компетенцией, но я бы всех призвал называть это не проблемой, а задачей. Мы все должны включиться: и государство, и бизнес, потому что это для всех актуально. Мы открываем свой центр разработки, будем развивать эту компетенцию, потому что ребята есть хорошие, хотят этим заниматься. Они будут создавать цифровые продукты, которые будут улучшать нашу с вами жизнь. Мы предложим хорошие условия для работников. Мы все хотим, чтобы наша страна преобразилась, чтобы нам стало комфортно жить, – подытожил вице-губернатор Сергей Максимчук.

Напомним, что в этом году на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета параллельно прошло сразу два мероприятия: Русский MeetUp-2019 (12+) и Дальневосточный цифровой форум(12+). В мероприятии приняло участие около 3 тысяч человек. На форуме собрались международные, федеральные и региональные эксперты в области информационных технологий, руководители ведущих предприятий IT-отрасли, представители органов государственной власти, молодые специалисты, бизнес-консультанты, IT-разработчики, стартаперы, инвесторы и представители научного сообщества.

Организаторами мероприятия выступили медиахолдинг PrimaMedia, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный Университет (ДВФУ). Генеральный партнер – ПАО "Ростелеком". Официальный поставщик воды — компания Slavda Group.