Одноклубники Самвела Мнацяна предложили назвать детскую школу "Адмирала" его именем

Память об ушедшем из жизни хоккеисте, сделавшем много для приморского хоккейного клуба, хотят увековечить

Самвел Мнацян. Фото: https://fhr.ru

Бывшие и нынешние игроки и тренеры ХК "Адмирал" обратились с просьбой к губернатору Приморья Олегу Кожемяко присвоить детско-юношеской школе хоккейного клуба имя ушедшего из жизни капитана команды Самвела Мнацяна, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на открытое письмо хоккеистов.

"С именем защитника, капитана команды "Адмирал", который скончался на 30-м году жизни в субботу поздно вечером, связаны лучшие моменты в истории хоккейного Владивостока. Боровшийся последний год с раком Мнацян в играх за "Адмирал" был образцом мужественности. Самвел бесстрашно заступался за партнёров по команде, был предан клубу и любим болельщиками. Ушедший из жизни хоккеист достоин того, чтобы быть примером для подрастающих спортсменов, а его имя, присвоенное школе, будет напоминать о человеке, который много сделал для популяризации хоккея в Приморском крае", — говорится в открытом письме, под которым подписалось 53 человека.

Отметим, что Самвел Мнацян провел за "Адмирал" три сезона, но даже после ухода из клуба оставался в сердце дальневосточных любителей хоккея. Талисману команды даже был присвоен №13, под которым защитник провёл за приморский клуб более ста матчей в Континентальной хоккейной лиге.

Сегодня, 7 октября, "Фетисов Арена" простится с Самвелом Мнацяном. Матч "Адмирал" — "Нефтехимик", который начнется в понедельник в 19.30, будет посвящен памяти экс-капитана "Адмирала" , который ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

"Будем благодарны всем, кто придет на трибуны, чтобы почтить память Сэма", — говорится в сообщении пресс-службы хоккейного клуба.

Напомним, что в 2018 году во время предсезонного сбора Мнацян почувствовал боли в спине, после чего обратился к врачам. У него была диагностирована опухоль позвоночника. Поездка в Германию к профильным специалистам подтвердила онкологию. В течение полугода спортсмен проходил лечение в немецком Фрайбурге, однако оно не помогло.

Выступая за "моряков" Самвел прослыл жёстким и беспринципным в единоборствах защитником. Всего за "Адмирал" он сыграл 89 игр, забросил 2 шайбы, сделал 6 голевых передач. Кроме "моряков" в КХЛ Мнацян выступал в составе "Барыса" и "Нефтехимика". В лиге он провел 183 матча и набрал 13 (4+9) очков.